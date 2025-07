Europei femminili: Italia con l'Inghilterra in semifinale, portiere Svezia para 3 rigori ma sbaglia il suo

Le scandinave gettano al vento la qualificazione lasciandosi rimontare in due minuti. L'Italia di Soncin per l'impresa contro le campionesse in carica

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Saranno le campionesse in carica dell’Inghilterra a sfidare l’Italia nella semifinale degli Europei femminili in programma martedì 22 luglio a Ginevra. Le Leonesse hanno battuto la Svezia ai rigori al termine di una sfida infinita che ha visto la portiera scandinava Falk parare tre penalty ma sbagliare il suo.

Europei femminili: suicidio Svezia, sprecato doppio vantaggio

Come tre anni fa, l’Inghilterra ‘mata’ la Svezia. Ma questa volta le Vikings hanno letteralmente gettato al vento una partita che avevano in pugno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alle scandinave, infatti, sono bastati solo due minuti per sbloccare il quarto di finale andato in scena a Zurigo con la stella Asllani, al 50esimo sigillo in nazionale. Lì dietro le detentrici del trofeo sbandano e al 25′ arriva pure il raddoppio griffato Blackstenius.

Inghilterra, la mossa di Sarina e l’uno-due micidiale

Altro che partita in pugno, nella parte finale dell’incontro la ct Sarina Wiegman modifica tutto e le sue ragazze acciuffano il clamoroso pareggio grazie a un uno-due micidiale tra il 79′ e l’81’.

Inserita l’artiglieria pesante in campo, l’Inghilterra passa a una difesa a tre con Lucy Bronze sulla fascia. Ed è proprio la calciatrice del Chelsea ad avviare la rimonta con un colpo di testa, cui ha fatto seguito il 2-2 di Agyemang. Ai supplementari il risultato non cambia, avanti con i rigori.

Ai rigori Falk croce e delizia delle scandinave

Dagli undici metri si è assistito al festival degli errori. Sono serviti 14 rigori per decretare la squadra vincitrice e prossima avversaria dell’Italia alla semifinale degli Europei.

Falk, la numero uno svedese, ha neutralizzato i penalty di James, Mead e Greenwood, ma quando si è presentata a sorpresa sul dischetto per calciare quello decisivo per il passaggio del turno ha sbagliato, consentendo all’Inghilterra di tornare in corsa e acciuffare la qualificazione grazie al successivo errore di Holmberg.

Bufera sul ct della Svezia: ecco perché

In Svezia tutti contro Peter Gerhardsson. Il ct è finito sott’accusa per la sua decisione di affidare il rigore della possibile semifinale alla più giovane del gruppo: la 18enne Smilla Holmberg, che è stato poi tradita dal nervosismo sparando alto.

Gerhardsson, però, respinge le critiche: “È forse una delle migliori rigoriste in allenamento. Abbiamo deciso la lista delle rigoriste insieme: tutte devono essere pronte a batterli. L’età non conta: hanno sbagliato anche calciatrici più esperte”.

Sarà Italia-Inghilterra: azzurre a caccia dell’impresa

Le campionesse d’Europa sulla strada dell’Italia. Che non si dà certo per vinta in partenza. Le ragazze di Soncin, trascinate da una straripante Girelli, sono pronte a dar battaglia.

Si giocherà martedì 22 luglio allo Stade de Genève di Ginevra, con fischio d’inizio fissato alle 21:00. L’ultimo precedente tra le due selezioni risale a un’amichevole del 27 febbraio 2024: in quella circostanza le Leonesse s’imposero 5-1. L’occasione del riscatto è servita.