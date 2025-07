La Juventus cerca fisioterapisti su Linkedin, Tudor sogna Lucas Vazquez

Rivoluzione nello staff del tecnico bianconero che ha preteso uomini di fiducia ma mancano ancora delle pedine, sul mercato piace l'ex Real Madrid

L’emergenza collaboratori è quasi finita per Igor Tudor: il tecnico croato nei primi mesi sulla panchina bianconera si era “accontentato” di Tomislav Rogic, preparatore dei portieri e Ivan Javorcic, suo vice ma dopo la conferma con il prolungamento di contratto ha chiesto e ottenuto di poter integrare lo staff.

Troiano e Ragnacci le prime novità

Sono in arrivo già due volti nuovi alla Continassa. Ovvero Michele Troiano, la cui ultima esperienza è stata sulla panchina del Modena come vice di Paolo Mandelli ed ex centrocampista della Juventus Next Gen, con cui ha chiuso la carriera da giocatore. Troiano sarà uno dei collaboratori tecnici di Tudor mentre nel comparto “atletico”, arriverà Riccardo Ragnacci che ha già lavorato con il tecnico croato ai tempi del Verona per quattro anni dal 2018 al 2022 ricoprendo sia il ruolo di preparatore atletico che di recupero degli infortunati.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La ricerca su Linkedin

Sono previsti però altri innesti nelle prossime settimane e c’è una novità: è stata rivalutata anche la squadra dei fisioterapisti, che sarà molto diversa da quella precedente. La curiosità è che, come scrive Tuttosport, il club bianconero sta reclutando i fisioterapisti su LinkedIn!

Il sogno Lucas Vazquez

Intanto sul fronte mercato l’ultima voce porta a Lucas Vazquez, classe 1991, che a 34 anni ha salutato il Real Madrid ed è alla ricerca di un importante club europeo per chiudere la carriera in bellezza. Il suo entourage lo ha proposto alla Juventus. Il giocatore chiede un biennale, ma potrebbe accettare un contratto annuale con opzione di rinnovo al raggiungimento di determinati obiettivi. L’ostacolo principale è l’ingaggio: al Real percepiva circa 4,5 milioni netti a stagione.