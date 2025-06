Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 21 giugno 2025: c'è Inter-Urawa in chiaro stasera

Scopri gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV sulle principali emittenti italiane.

La giornata odierna si presenta particolarmente ricca e variegata per gli appassionati di basket femminile, calcio, ciclismo femminile, motociclismo, rugby e tennis. Spiccano appuntamenti di livello internazionale come il GP Italia di MotoGP all’Autodromo del Mugello, che verrà trasmesso su diverse reti, sia a pagamento che gratuite. Per il tennis numerosi match di semifinale e finale tra i tornei di prestigio quali il WTA 500 di Berlino, l’ATP 500 Queen’s e l’ATP Challenger 125 di Sassuolo, con dirette prevalentemente sui canali Sky Sport Max, Tennis e Arena. Nel calcio, invece, si disputano partite importanti del Mondiale per Club USA 2025 e degli Europei Under 21 in Slovacchia, con alcune gare visibili gratuitamente su Rai Sport e Canale 5. Il basket femminile è protagonista con gli incontri dell’EuroBasket, trasmessi sia in chiaro che su piattaforme pay. Non mancano inoltre appuntamenti con il rugby nella Super Rugby e una suggestiva tappa del Giro di Svizzera per il ciclismo femminile, visibile su Eurosport. Ogni sportivo potrà dunque trovare il proprio evento di interesse da seguire in diretta TV durante tutta la giornata.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket Femminile

17:30 EuroBasket: Slovenia-Serbia (Sky Sport 1, pay)

EuroBasket: Slovenia-Serbia (Sky Sport 1, pay) 20:50 EuroBasket: Italia-Lituania (Sky Sport Arena, pay)

EuroBasket: Italia-Lituania (Sky Sport Arena, pay) 21:00 EuroBasket: Italia-Lituania (Rai Sport, free)

EuroBasket: Italia-Lituania (Rai Sport, free) 21:00 EuroBasket: Italia-Lituania (Sky Sport 1, pay)

Calcio

00:00 Mondiale per club Usa 2025: Fluminense-Ulsan (Dazn, pay)

Mondiale per club Usa 2025: Fluminense-Ulsan (Dazn, pay) 03:00 Mondiale per club Usa 2025: River Plate-Monterrey (Dazn, pay)

Mondiale per club Usa 2025: River Plate-Monterrey (Dazn, pay) 18:00 Europei U21 Slovacchia 2025: Portogallo-Olanda (Rai Sport, free)

Europei U21 Slovacchia 2025: Portogallo-Olanda (Rai Sport, free) 18:00 Mondiale per club Usa 2025: Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund (Dazn, pay)

Mondiale per club Usa 2025: Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund (Dazn, pay) 20:30 Serie A Futsal: Momap Napoli Futsal-Meta Catania (Sky Sport Calcio, pay)

Serie A Futsal: Momap Napoli Futsal-Meta Catania (Sky Sport Calcio, pay) 21:00 Mondiale per club Usa 2025: Inter-Urawa Reds (Dazn, pay)

Mondiale per club Usa 2025: Inter-Urawa Reds (Dazn, pay) 21:00 Mondiale per club Usa 2025: Inter-Urawa Reds (Canale 5, free)

Ciclismo Femminile

15:00 Giro di Svizzera: Neuhausen am Rheinfall – Emmetten (211,8 km) (7a tappa) (Eurosport, free)

Motociclismo

15:00 MotoGP – GP Italia, Autodromo del Mugello (Sky Sport 1, pay)

MotoGP – GP Italia, Autodromo del Mugello (Sky Sport 1, pay) 15:00 MotoGP – GP Italia, Autodromo del Mugello (Sky Sport MotoGP, pay)

MotoGP – GP Italia, Autodromo del Mugello (Sky Sport MotoGP, pay) 15:00 MotoGP – GP Italia, Autodromo del Mugello (TV8, free)

Rugby

09:05 Super Rugby: Crusaders-Chiefs (Sky Sport Arena, pay)

Tennis

12:00 WTA 500 Berlino – 1a Semifinale (Sky Sport Max, pay)

WTA 500 Berlino – 1a Semifinale (Sky Sport Max, pay) 12:00 WTA 500 Berlino – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

WTA 500 Berlino – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay) 14:00 ATP 500 Queen’s – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 500 Queen’s – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay) 14:00 ATP 500 Queen’s – 1a Semifinale (Sky Sport Arena, pay)

ATP 500 Queen’s – 1a Semifinale (Sky Sport Arena, pay) 14:30 WTA 500 Berlino – 2a Semifinale (Sky Sport Max, pay)

WTA 500 Berlino – 2a Semifinale (Sky Sport Max, pay) 16:00 ATP 500 Queen’s – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 500 Queen’s – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay) 16:00 ATP 500 Queen’s – 2a Semifinale (Sky Sport Arena, pay)

ATP 500 Queen’s – 2a Semifinale (Sky Sport Arena, pay) 17:00 ATP Challenger 125 Sassuolo – Finale (Sky Sport Max, pay)

