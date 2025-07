Yamal, murale vandalizzato mentre il Barcellona teme che faccia la fine di Neymar

Ancora polemiche dopo la festa per il 18esimo compleanno del talento iberico, il suo club ha paura che possa bruciarsi presto come il brasiliano

Non si placa la bufera su Yamal dopo le polemiche sorte in occasione della festa per il suo 18esimo compleanno. Qualche giorno fa l’artista urbano TVBoy aveva realizzato un murale del giocatore nel quartiere di Gracia ma il dipinto è stato vandalizzato nelle ultime ore. Non rimane praticamente nulla del disegno originale dell’artista, che è appena visibile sotto i colori bianco e nero che sfocano l’opera.

Danneggiato murale dedicato a Yamal

Tvboy aveva ritratto il giovane giocatore come se fosse Superman , ma al posto della tradizionale S sul petto aveva messo una L.con la frase: ” Quando la volontà è forte, gli ostacoli sono piccoli”. Era un regalo per il diciottesimo compleanno dell’ala, ma nelle ultime ore non è rimasta quasi traccia dell’opera, situata in Calle de l’Escorial , nel quartiere di Gràcia a Barcellona. Non era il primo lavoro di TVBoy su Lamine Yamal, ma è stato l’unico ad essere vandalizzato, e in così poco tempo. La scorsa estate, aveva dipinto il giovane giocatore accanto a Nico Williams per chiedere rispetto per entrambi ma a fare notizia è soprattutto la preoccupazione che il suo baby-talento stia prendendo una brutta strada.

Ancora sotto accusa la festa di compleanno

Mentre il governo spagnolo sta valutando l’apertura di un’inchiesta sulla sua festa – cui hanno partecipato circa 200 persone, che avrebbe “sfruttato dei nani” e avrebbe visto la partecipazione di donne con “misure specifiche del seno”, che si dice siano state “pagate per partecipare” – Yamal è stato ampiamente criticato da ogni dove. Sono state acquisite nuove immagini delle persone che arrivavano all’evento privato e mostravano un gruppo di cinque uomini affetti da acondroplasia mentre sembravano registrarsi per la festa. Un’altra immagine mostra alcune donne dopo aver superato il checkpoint, apparentemente dirette verso la sede principale.

L’influenza di Neymar su Yamal

Un’estate burrascosa per Yamal. Uno dei momenti più tranquilli è stato sorprendentemente quando ha fatto visita all’ex stella del Barcellona Neymar in Brasile. Il brasiliano, ora 33enne, era anche famoso per aver organizzato feste stravaganti durante quattro stagioni ricche di trofei al Barcellona, e la tendenza è continuata anche dopo il suo passaggio al PSG. Dalla Spagna però arrivano notizie che suggeriscono che il Barcellona sia “molto preoccupato” per le attività estive dell’attaccante, sarebbero emerse preoccupazioni sul fatto che Neymar possa potenzialmente avere una “cattiva influenza” sulla star adolescente, con lo stile di vita del brasiliano che è stato messo sotto esame per tutta la sua carriera.

Neymar si era guadagnato la reputazione di essere un “festaiolo” durante i suoi anni al Barcellona e al PSG. In particolare, l’attaccante è stato fotografato regolarmente in lussuosi bar e locali notturni di Parigi dopo il suo trasferimento da record mondiale di 198 milioni di sterline tra le due squadre.

La paura del Barcellona

Parlando durante una visita a Neymar, Yamal ha ammesso che il brasiliano, piuttosto che Lionel Messi, era stato il suo idolo durante la crescita al Barcellona. L’idolatria di Neymar ha sollevato preoccupazioni in Spagna, con l’allenatore delle giovanili Gabino Carmona, che lavora con la federazione calcistica del paese, che ha suggerito che il suo stile di vita fuori dal campo potrebbe aver attratto Yamal. “I tuoi modelli di riferimento parlano del tuo stile di vita, il modello di comportamento, il gioco e lo stile di vita di Neymar attraggono Lamine Yamal“, ha detto Carmona al quotidiano spagnolo El Confidencial.

“Dobbiamo ricordare che il talento di Neymar, come quello di Lamine Yamal, sembrava inesauribile e nessuno prevedeva che il suo declino sarebbe arrivato così presto perché era un giocatore magico. “Tuttavia, ciò che ha reso Messi e Cristiano Ronaldo così longevi sono stati i valori predominanti del loro stile di vita, come l’equilibrio e la disciplina”.

A differenza di Carmona, Szczesny ha suggerito che il loro stile di vita fuori dal campo abbia aiutato entrambi a esprimersi sul campo. Il portiere, tuttavia, ha osservato che l’entourage di Yamal sarebbe cruciale per lui, in quanto diventerà il fulcro della squadra del Barcellona. “Credo che ognuno abbia la propria strada e, ad oggi, non vedo nulla in Lamine Yamal che possa destare sospetti”, ha detto Szczesny al podcast polacco FootTruck. Credo che il suo approccio al calcio, alla vita, lo renda il giocatore che è. È un po’ come se non si potesse cambiare il temperamento di una persona.

Qualcuno oggi potrebbe dire, ad esempio, che Neymar avrebbe potuto ottenere molto di più nel calcio se avesse avuto un atteggiamento diverso. Se Neymar avesse avuto un atteggiamento diverso nei confronti del calcio, della vita, non sarebbe il Neymar che mette in scena un simile spettacolo. Credo che personalità del genere non debbano essere messe sotto troppa pressione, ma piuttosto essere attente e lasciarle godere del loro calcio. La loro gioia è contagiosa non solo per i loro compagni di squadra, ma anche per milioni di persone in tutto il mondo che stanno per innamorarsi del calcio. Credo che questo sia più il ruolo dell’entourage di Yamal che di lui stesso. Il ragazzo ha ancora 17 anni e ha il diritto, e forse anche l’obbligo, di commettere errori di gioventù. Speriamo che se lo fa, sia senza gravi conseguenze. L’ambiente in cui si trova sarà sicuramente importante per lui.