L’ex Milan Cafu benedice Gattuso c.t. e rifila una stoccata all’Inter sulla finale di Champions 

Tornato in Italia per la Milano Football Week il mito rossonero ha detto la sua sulla prossima nomina dell’ex compagno e sul crollo nerazzurro col Psg

Marcos Cafù non dimentica di essere stato una colonna del Milan, anzi lo dimostra con le dichiarazioni sulla prossima nomina dell’ex compagno in rossonero Gennaro Gattuso a c.t. dell’Italia e con la stoccata rifilata all’Inter per il clamoroso crollo in finale di Champions League contro il Psg.

L’ex Milan Cafù di nuovo a Milano

È in forma splendida Marcos Cafù, 55 anni compiuti qualche giorno fa e un amore immutabile per l’Italia, dove ha vissuto la parte più importante della sua carriera calcistica, indossando la maglia di Roma e Milan. Intervenuto alla Milano Football Week, l’ex terzino fluidificante del Brasile campione del mondo nel 2002 ha parlato di tutti i temi calcistici più attuali, a cominciare dall’ormai prossima nomina di Rino Gattuso a c.t. dell’Italia.

Cafù benedice la nomina a c.t. di Gattuso

Per Cafù, che insieme a Gattuso ha vinto tutto nel Milan di Carlo Ancelotti, “Ringhio” è l’uomo giusto per risollevare la Nazionale azzurra. “Rino ha la grinta giusta per guidare l’Italia – il commento di Cafù -. Già da calciatore faceva del suo carattere un punto di forza”.

Secondo il brasiliano Gattuso riuscirà a rimettere l’Italia in carreggiata: per Cafù infatti la situazione del calcio italiano non è drammatico come appare in questo momento. “In Italia i talenti non mancano – ha aggiunto l’ex difensore -, magari ce ne sono meno rispetto al passato però questo discorso vale anche per il Brasile. Mi aspetto di vedere un’Italia diversa, un’Italia che avrà tutte le carte in regola per andare al Mondiale”.

La stoccata all’Inter sulla finale di Champions

Cafù poi passa dall’assist all’ex compagno del Milan alla stoccata per i rivali di sempre dell’Inter. Il brasiliano, infatti, non c’è andato leggero nel commentare il tonfo dei nerazzurri nella finale di Champions League contro il Psg.

“Una partita come quella contro il Psg si vede una volta ogni cento anni – ha detto Cafù prima di pungere l’Inter -. Neanche il più fanatico dei tifosi parigini avrebbe scommesso sul 5-0. Mi spiace per l’Inter, ma non è normale prendere gol in quella maniera. Hanno sbagliato una sola partita, ma era l’unica che non potevano sbagliare… è inaccettabile!”.