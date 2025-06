Mondiale per club: da Mbappé a Kane, quante stelle e il montepremi da record

Mondiale per Club 2025. Come arrivano le squadre alla competizione e le cifre che guadagneranno durante le fasi finali

Tutto pronto per la prima edizione del nuovo FIFA Club World Cup, al via nella notte italiana negli Stati Uniti. Il torneo, che seguirà una cadenza quadriennale, vedrà protagoniste 32 squadre da tutto il mondo in una formula simile a quella dei Mondiali per Nazionali. A inaugurare l’evento sarà Inter Miami-Al Ahly, con Lionel Messi tra le stelle più attese e un montepremi da sogno.

Mondiale per club: club europei favoriti

Le squadre europee partono favorite al Mondiale per club, complici i successi recenti e la qualità delle rose. In prima fila ci sono il Manchester City di Guardiola e il Real Madrid ora guidato da Xabi Alonso. Seguono PSG, fresco campione continentale, e il Bayern Monaco del nuovo tecnico Kompany.

Più defilate le italiane Inter e Juventus, che proveranno comunque a sorprendere nonostante le difficoltà.

Le outsider del Mondiale per club: Sud America, Asia e non solo

Fuori dall’Europa, occhi puntati sulle argentine River Plate (allenata da Gallardo) e Boca Juniors (ora con Russo in panchina).

Dall’Asia, grande attesa per l’Al Hilal di Simone Inzaghi, che può contare su giocatori del calibro di Milinkovic-Savic, Mitrovic, Neves e Cancelo. Più in ombra, invece, le formazioni brasiliane come Flamengo, Palmeiras e Fluminense, meno considerate nei pronostici.

Le stelle in campo: da Messi a Mbappé

Tra i nomi più attesi c’è ovviamente Lionel Messi, trascinatore dell’Inter Miami insieme a Luis Suarez, Busquets e Jordi Alba. Non mancano altri campioni: Kane e Musiala guideranno il Bayern, Mbappé, Vinicius e Bellingham saranno le punte di diamante del Real Madrid, mentre il PSG punta su Donnarumma, Dembélé e Marquinhos.

Tra i veterani, spicca anche Sergio Ramos, ora al Monterrey, e l’incognita Cavani, in dubbio con il Boca per un problema fisico.

Vecchie glorie e nuovi talenti al Mondiale per club

Il torneo vedrà anche diversi talenti emergenti: il Porto punta su Rodrigo Mora, mentre il Palmeiras schiera il promettente Estevao, già prenotato dal Chelsea.

Tra i giovani in cerca di conferme ci sono anche Yildiz nella Juventus e Konate del Salisburgo. Da segnalare anche il ritorno negli USA di Thiago Silva con il Fluminense e il debutto da allenatore internazionale di Christian Chivu sulla panchina dell’Inter.

Montepremi Mondiale per club: 1 miliardo di dollari in palio

L’evento del Mondiale per club è accompagnato da un montepremi senza precedenti: 1 miliardo di dollari da suddividere tra i club partecipanti, con 125 milioni destinati alla squadra vincitrice.

Ogni vittoria nella fase a gironi varrà 2 milioni, la qualificazione agli ottavi 7,5 milioni, ai quarti 13 milioni, alle semifinali 21 milioni, fino ai 40 milioni destinati ai campioni e 30 milioni ai finalisti sconfitti. È previsto anche un fondo di solidarietà per il sostegno al calcio di club a livello globale.