Come funzionerà il nuovo Mondiale per club Fifa

La Coppa del mondo per club Fifa 2025 sarà la prima edizione del torneo con il nuovo formato a 32 squadre, che andrà in scena ogni 4 anni. Si svolgerà dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. Il torneo riunirà squadre provenienti dalle 6 confederazioni internazionali: AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e UEFA. Il primo criterio per determinare le partecipanti è la vittoria di un titolo continentale nell’ultimo quadriennio, in questo caso quello 2021-2024. I campioni continentali presenti saranno 15. Ci sono poi club premiati dal ranking.