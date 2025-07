Messi: la kiss cam dei Coldplay becca anche la pulce in coppia al concerto a Miami

A differenza di quanto accaduto al Ceo di Astronomer, pescato in effusioni con la responsabile delle risorse umane, Leo era accompagnato dalla moglie

Sta diventando una moda e insieme uno spauracchio la kiss cam presente ai concerti dei Coldplay: dopo lo scandalo dei giorni scorsi, quando la telecamera ha pescato e immortalato davanti a tutti Andy Byron, CEO di Astronomer, e la responsabile delle risorse umane della stessa azienda, Kristin Cabot, in tenere effusioni a Boston (con lo scandalo che ne è conseguito), ieri un’altra celebrità è andata sotto i riflettori nel concerto della band inglese.

La Kiss cam dei Coldplay pesca Messi

La kiss cam indiscreta dei concerti dei Coldplay questa volta ha puntato i riflettori su Leo Messi ma niente paura e nessuno scandalo: la pulce era abbracciata alla legittima moglie Antonella Roccuzzo all’Hard Rock Stadium.

La dedica di Chris Martin

L’attaccante dell’Inter Miami ha assistito al concerto del gruppo britannico e non ha potuto evitare di essere al centro dell’attenzione quando la telecamera ha puntato sulla coppia: il pubblico è esploso in un applauso. Non solo Messi è stato riconosciuto, ma il cantante della band, Chris Martin, si è rivolto all’argentino gridando: “Oggi è venuto a trovarci il più grande atleta di tutti i tempi”, tra la gioia di tutti, che hanno finito per gridare “Messi, Messi!”. I Coldplay gli hanno anche dedicato un brano.

Messi ha sorriso a tutti ed è apparso sereno dopo la rabbia dei giorni scorsi, quando ha dovuto subìre la squalifica per un turno per aver disertato l’All Star Game. Senza di lui l’Inter Miami ha pareggiato 0-0 contro l’Fc Cincinnati e l’argentino non ha potuto far altro che tifare dagli spalti assieme al suo nuovo compagno, Rodrigo De Paul, che è stato ufficialmente presentato come nuovo rinforzo prima dell’inizio della partita.

La squalifica della Pulce

Leo è apparso al Chase Stadium di Fort Lauderdale vestito con una camicia bianca e si è seduto nel palco della sua famiglia accanto ad Antonela Roccuzzo e ai loro figli. Le telecamere si sono concentrate su di loro più volte e la coppia di campioni del mondo è stata vista chiacchierare, bere mate e a tratti sorridere.