Inter Miami-Al Ahly, moviola: l’arbitro e il portiere salvano Messi, nel finale saltano i nervi

La prova dell’arbitro Faghani nella gara di esordio del Mondiale per Club analizzata ai raggi X, il fischietto australiano ha ammonito 5 giocatori

Classe ’78, Alireza Faghani – la scelta della Fifa per Inter Miami-Al Ahly – è nato in Iran ma ha la nazionalità australiana. Solida esperienza internazionale alle spalle, ha diretto anche gare dei Mondiali nel 2018 e nel 2022, vediamo come se l’è cavata questa notte.

I precedenti di Faghani con le due squadre

Per il fischietto australiano è stata la prima volta con entrambi i club che, egualmente, mai si erano incontrati prima tra di loro.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Shchetinin e Beecham con il polacco Marciniak come quarto uomo e gli spagnoli del Cerro Grande al VAR e Hernández all’AVAR, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Aviles, Solari, Busquets, Arwan Ateya, Suarez.

Inter Miami-Al Ahly, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 25′ per Aviles per una trattenuta irregolare. Al 31′ segna l’Al Ahly ma la rete di Wessam Abou Ali viene annullata per un fuorigioco assai dubbio. Al 31 ammonito Solari per un brutto fallo. Al 41′ graziato Marwan Ateya per un pericoloso intervento in scivolata: ci stava almeno il giallo.

Al 41′ Segovia trattiene platealmente un avversario in area e per l’arbitro è rigore ma dal dischetto Trezeguet si fa ipnotizzare da Ustari. Finale nervoso. All’86’ ammonito Busquets per proteste. Al 92′ giallo ad Aarwan Ateya per un fallo plateale, subito dopo ammonito anche Luis Suarez. Dopo 9′ di recupero la gara d’esordio del Mondiale per club finisce senza reti.