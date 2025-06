Carmignani, vice di Sacchi: Mondiale per club una follia per Juve e Inter, quando faranno la preparazione? ESCLUSIVA

“Ma guardi, la verità è che si gioca troppo. Finisce un torneo e ne inizia un altro, ma quando riposano questi ragazzi? E come potranno fare la preparazione?”. Nella notte italiana parte il Mondiale per club, attese tante stelle e sfide emozionati tra le big di tutto il globo ma per Gedeone Carmignani sono elevatissimi i rischi di chi, come Juventus e Inter – ma anche Psg e Real Madrid – vi partecipa.

Nei giorni scorsi già Sacchi aveva lanciato l’allarme ricordando il clima che trovò la sua nazionale a Usa ’94: “Temperature infernali. E non c’era pace nemmeno di notte, perché l’afa non calava e bisognava tenere accesi i condizionatori nelle camere. Solo che, se dormi con il condizionatore acceso, i muscoli non ti ringraziano… Insomma, fu davvero un mese infuocato. In tutti i sensi”.

“Io credo che i giocatori, dal punto di vista atletico, saranno parecchio stressati. Se ricordo com’erano messi i miei ragazzi… Alla fine del primo tempo di ogni partita, regolarmente giocata sotto il sole perché si doveva scendere in campo nel primo pomeriggio americano per consentire la visione nella tarda serata europea, avevo almeno quattro o cinque ragazzi che mi chiedevano la sostituzione. Non ce la facevano proprio a stare in piedi. Sapete che cosa mi dissero i massaggiatori prima della finale? Io chiesi come stavano alcuni giocatori, magari si potevano fare dei massaggi… I medici e i massaggiatori mi risposero: “Arrigo, non c’è nulla da massaggiare. Non hanno più muscoli”.

Carmignani all’epoca era il vice-ct e ricorda tutto con precisione…

“Ha ragione Arrigo: nella costa orientale c’era caldo e umidità, terrificante. Ricordo che la sera uscivamo per una passeggiata ma dopo due minuti tornavamo in albergo zuppi di sudore. L’ho vissuto sulla mia pelle”

La Figc scelse il New Jersey come sede per sfruttare il tifo degli immigrati…

“Ricordo la prima partita con l’Irlanda, scendemmo in campo e vidi tanti tricolori, pensai: sono tutti dalla nostra parte! Poi mi accorsi che nelle bandiere c’era l’arancione, erano tutti tifosi irlandesi”.

E’ un rischio questo Mondiale per club?

“Un sacrificio enorme per i giocatori che sono già arrivati stremati a fine stagione, normalmente in questo periodo le squadre si riposano. Il rischio infortuni aumenta. Non c’è tempo per un recupero fisico, ai miei tempi si iniziava la preparazione a fine luglio ed avevi un mese per recuperare”.