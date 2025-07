Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 30 luglio 2025: Italia-Cuba di volley ed Atp Toronto

Tutte le dirette sportive di oggi con calcio, tennis, nuoto, pallavolo e altro ancora

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio, ciclismo femminile, nuoto, pallavolo maschile, tennis e tuffi. Dal mattino i riflettori sono puntati sulle competizioni internazionali di nuoto e tuffi con le fasi finali e semifinali dei Mondiali Singapore 2025, visibili principalmente sulle reti Rai e Sky Sport. Nel pomeriggio si susseguono gli incontri di pallavolo maschile della Nations League con sfide di prestigio come Italia-Cuba e Brasile-Cina, trasmesse su Dazn. Il calcio offre invece interessanti amichevoli tra squadre europee di primo livello come Monaco-Torino e Fenerbahce-Lazio, sempre su Dazn, senza dimenticare i match del Premier League Summer Series in onda su Sky Sport Calcio. Chiudono la giornata gli appuntamenti con il tennis da Montreal e Toronto, con vari canali Sky impegnati nella copertura degli incontri ATP e WTA. Per gli amanti dello sport un palinsesto variegato e ricco di eventi da non perdere in diretta TV.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

00:30 Premier League Summer Series: West Ham-Everton (Sky Sport Calcio)

Ciclismo Femminile

15:15 Tour de France (Eurosport, libero)

Nuoto

12:55 Mondiali Singapore 2025, 4a giornata (Semifinali e Finali) (Rai Sport)

Pallavolo Maschile

09:00 Nations League: Italia-Cuba (Dazn)

Tennis

17:00 ATP & WTA Montreal & Toronto, 4a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max)

Tuffi

06:43 Mondiali Singapore 2025: Piattaforma 10m Sincro (Gara femminile) (Rai Sport, libero)

