Monterrey-Inter, moviola: Lautaro gioie e dolori, gol buono, rigore negato, rete annullata e giallo al 94’

La prova dell’arbitro Sampaio nella gara per il Mondiale per club analizzata ai raggi X, il fischietto brasiliano ha ammonito quattro giocatori

Quarantatrè anni, Wilton Pereira Sampaio – la scelta per Monterrey-Inter al Mondiale per club – è un fischietto di grande esperienza. Nato nello Stato di Goiás è arbitro FIFA dal 2013. Attivo nel panorama calcistico internazionale da oltre un decennio, ha maturato esperienza soprattutto nelle competizioni sudamericane, ed è stato riconosciuto come miglior arbitro del campionato brasiliano nel 2012. Ha preso parte alle ultime due edizioni della Coppa del Mondo. Nel 2018 in Russia ha lavorato all’interno della squadra VAR, mentre in Qatar nel 2022 è sceso in campo dirigendo quattro incontri, tra cui il quarto di finale tra Francia e Inghilterra. Vediamo come se l’è cavata stanotte.

I precedenti di Sampaio con le due squadre

Non esistevano precedenti tra l’arbitro verdeoro e le due squadre, sia Inter che Monterrey.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Boschilia e Pires con l’uruguayano Tejera e il colombiano Gallo al Var, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Rodriguez (M), Asllani (I), Barella (I), Lautaro Martinez (I)

Monterrey-Inter i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 38′ proteste dell’Inter per un presunto tocco di mano in area di un giocatore del Monterrey sullo svolgimento di un corner, ma dopo un breve check Sampaio dà l’ok per proseguire: tutto regolare. Al 45′ Rodriguez stende Mkhitaryan ed è il primo giocatore a finire sul taccuino di Sampaio.

Al 61′ ammonito anche Asllani per gioco scorretto. Al 68′ gol del sorpasso dell’Inter ancora con Lautaro, ben servito da Barella ma c’è un check del Var e la rete viene annullata per fuorigioco. All’88’ Barella ferma Deossa fallosamente: giallo anche per lui. Al 94′ ammonito anche Lautaro per proteste. Dopo 6′ di recupero Monterrey-Inter finisce 1-1 lasciando il River in testa al girone.