Mondiale per club, il River Plate batte l’Urawa: Mastantuono brilla al debutto, è già sfida a Lamine Yamal. Inter avvisata

La formazione argentina conquista la vittoria nel suo match d’esordio nella competizione Fifa: il 17enne Mastantuono, nuovo giocatore del Real Madrid, non segna ma regala spettacolo

Debutto vincente e convincente per il River Plate che al suo esordio nel Mondiale per club batte 3-1 l’Urawa Red Stars in un match che gli argentini hanno controllato abbastanza agevolmente, con un solo piccolo passaggio a vuoto nel secondo tempo.

River di testa: Inter avvisata

Bastano solo 12 minuti al River Plate per sbloccare il match, in mezzo al campo inventa Mastantuono che trova Acuña sulla sinistra che crossa per la testa di Colidio. Nella ripresa arriva anche la rete del raddoppio e ancora una volta è un colpo di testa a essere vincente, stavolta con Driussi. Le cose si complicano per gli argentini con Acuña che commette un fallo ingenuo in area e l’Urawa accorcia con Matsuo. Ma sempre da azione di calcio d’angolo arriva la rete di Meza che che chiude i conti.

Buona prestazione per il River e per il talentino Mastantuono, fresco di firma con il Real Madrid. La formazione argentina si conferma l’ostacolo più importante nel girone dell’Inter che debutterà contro il Monterrey.

L’esplosione nel Superclasico

I grandi talenti scelgono anche le occasioni migliore per rivelare le loro intenzioni, ed è proprio il caso di Franco Mastantuono che ha manifestato le sue doti lo scorso 27 aprile in occasione del Superclasico, la sfida che mette di fronte River Plath e Boca Juniors. Al Monumental, di fronte a 85mila spettatori, il 17enne fa la sua irruzione con un gol fantastico. Ma quel momento è stata solo la punta dell’iceberg di una stagione di altissimo livello per il giocatore che ha chiuso con 7 gol e 4 assist diventando immediatamente il giovane argentino di maggiore impatto nel campionato. Una stagione che gli è valsa anche la convocazione in nazionale dove ha fatto il suo debutto (da più giovane della storia della nazionale albiceleste) contro il Cile nelle qualificazioni al prossimo Mondiale.

Sfida lanciata a Yamal

Mastantuono incanta al Mondiale per club, Yamine Lamal invece ha concluso la sua stagione e si gode le ferie. La vigilia della manifestazione Fifa è stata condizionata anche dalle polemiche relative alle squadre partecipanti, sono rimaste fuori infatti dall’evento tre delle formazioni che hanno conquistato la vittoria in tre dei principali campionati europei: Liverpool, Napoli e forse più di tutte il Barcellona. L’assenza del club blaugrana, vincitrice della Liga e in semifinale di Champions, è quella che ha fatto discutere più di tutte proprio per l’assenza di uno dei principali talenti del calcio mondiale in questo momento. E nella prossima stagione il Clasico sarà teatro di sfida tra le stelle Mastantuono e Yamal.