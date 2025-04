Superclasico, River-Boca 2-1: perla di Mastantuono, chi è il 17enne nuovo Messi che piace al Milan

Il nuovo enfant prodige argentino è entrato nella storia dei Millonarios segnando un super gol nel Superclasico. Club europei alla finestra

Il Monumental ai piedi di Franco Mastantuono. Il golden boy del River Plate è entrato nella storia del club grazie al meraviglioso gol su punizione segnato su punizione nel Superclasico vinto 2-1 contro il Boca Juniors. A 17 anni il ‘nuovo Messi’ ha estimatori in ogni angolo del pianeta, ingolositi anche da quella clausola rescissoria di ‘soli’ 45 milioni che lo rende ancora più appetibile.

Tutti pazzi di Mastantuono: così ha deciso il Superclasico

Quindicesima giornata del Torneo di Apertura argentino, il derby di Buenos Aires tra River Plate e Boca Juniors va in scena al Monumental. Minuto 26, calcio di punizione per i Millonarios. La distanza è siderale, siamo ai 30 metri. Alla battuta si presenta Mastantuono.

Difficile pensare che l’ultimo enfant prodige del calcio sudamericano possa tirare direttamente in porta. Invece, il suo sinistro da favola disegna un arcobaleno che va a spegnersi direttamente nel sette alle spalle di Marchesin. Chapeau. I tifosi di casa impazziscono. E la punizione gioiello del 17enne, il più giovane di sempre nella storia del River ad aver segnato nel Superclasico, fa il giro del globo.

River-Boca certifica la crescita del classe 2007

Gli Xeneizes orfani di Cavani, che dopo 15 giornate guidano il Gruppo A con 32 punti, hanno poi trovato poco dopo il gol del pareggio con Merentier, ma a una manciata di secondi dall’intervallo il Rivel Plate ha fissato il risultato sul 2-1 con l’ex Zenit San Pietroburgo Sebastian Driussi.

Grazie a questo successo la squadra di Gallardo, tornato in patria dopo il fallimento in Arabia Saudita, si è portata al terzo posto nel Gruppo B, a -4 dal Rosario Central. La copertina, però, è tutta di Mastantuono, al secondo sigillo di fila in campionato, il terzo nei nove gettoni collezionati. Nonostante non abbia spento ancora le 18 candeline, Franco è sempre più un punto fermo del River, a dimostrazione del fatto che questa può rivelarsi davvero l’annata della consacrazione.

Chi è il golden boy paragonato a Foden e Messi

Da piccolo si è trovato davanti al primo bivio importante della sua vita: quale sport scegliere tra calcio e tennis? Beh, alla luce di quanto mostrato nel Superclasico la scelta è stata quella giusta. Con il River Plate ha saputo mettersi in mostra nella formazione dell’Under 17, al punto tale che il club di Buenos Aires lo ha blindato con un contratto quinquennale e una clausola rescissoria da 45 milioni. Quella che era ritenuta una cifra monstre al momento della firma, oggi sembrano però bruscolini.

E, infatti, i Millonarios stanno facendo di tutto per alzare il valore della clausola prima dell’assalto delle top del Vecchio Continente. D’altronde, Manchester United e Chelsea sono già alla finestra. E anche il Milan pare stia valutando la possibilità di scommettere su Mastantuono. In patria, intanto, c’è chi lo accosta a Messi, anche se fisicamente è più strutturato rispetto al fenomeno dell’Inter Miami. Ma il paragone che va per la maggiore è quello con Foden del Manchester City. Confronti pesanti, certo, ma che al momento non sembrano scalfirlo.