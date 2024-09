Boca-River, Superclasico choc: Romero litiga con tifoso, pasticcio dell’arbitro, Var decisivo

I Millonarios scavalcano in classifica i rivali e si godono i tre punti ottenuti nel caos generato dall'ex portiere della Samp e da un arbitro confuso

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Questo non è soltanto il weekend di Inter-Milan. Andando oltre oceano ieri si è giocato l’attesissimo Superclasico tra Boca Juniors e River Plate. La partita non ha disatteso le aspettative dal punto di vista della tensione in campo e dell’adrenalina. Alla fine a portarsi i punti a casa sono stati i Millonarios che hanno capitalizzato al massimo la rete di Lanzini. Sorpasso in classifica sugli Xeneizes e relative polemiche annesse per arbitraggio discutibile.

Lanzini mattatore nel big match

Lo abbiamo visto anche ieri in Juve-Napoli. Quando le partite sono così bloccate e nervose, soltanto un episodio le può sbloccare: se nel big match italiano la scintilla capace di alterare il naturale svolgimento delle cose non è avvenuta, in Argentina invece ci ha pensato Manuel Lanzini ad indirizzare il confronto in favore del River Plate. L’ex West Ham è stato lesto a sfruttare una corta respinta di Romero per trovare l’1-0 decisivo dopo 20 minuti.

Gol annullato e un rosso nel Boca

Nel Boca Juniors non è bastato il rientro di Edinson Cavani per aumentare la propria incisività in area di rigore. E dire che gli Xeneizes il gol del pari lo avevano pure trovato, praticamente a recupero già scaduto da una manciata di secondi, con Milton Gimenez. A strozzare la gioia della Azul y Oro ci ha pensato però il Var che ha annullato tutto a causa di un precedente tocco con la mano. Al 102esimo è arrivato poi anche il rosso a Cristian Lema.

La follia di Romero e la direzione arbitrale

Ma come al solito Boca-River regala spunti anche extra-campo. Anzitutto il litigio tra Sergio Romero e un tifoso: “Ho chiesto scusa. Il ragazzo mi ha insultato e io sono impazzito. Ho commesso un errore e ho chiesto scusa. Questo è tutto“, ha dichiarato il portiere al termine della gara. L’ex doriano aveva addirittura scavalcato la recinzione per andare ad affrontare l’uomo personalmente scatenando il caos. Poi c’è stata la questione arbitrale: gioco frammentato, tanti cartellini e una rete annullata soltanto grazie all’intervento del Var. Nel clima nervoso che si respirava per la direzione di gara di Nicolas Ramirez.