Libertadores, Boca in 10 dopo 19" va ko ma si qualifica al Mondiale per club: tutte le rivali di Juve e Inter

Gli argentini eliminati ai rigori dal Cruzeiro ma grazie alla sconfitta del Nacional accedono alla kermesse cui partecipano anche due club italiani

Gioie e dolori per il Boca Juniors. Il club argentino è stato eliminato nella coppa Libertadores dopo aver perso ai rigori col Cruzeiro ma si è qualificato per il Mondiale per club che si disputerà l’anno prossimo negli Stati Uniti e intascherà un importante premio in denaro di 40 milioni di dollari per aver ottenuto il biglietto per il nuovo torneo organizzato dalla FIFA.

Il Boca ringrazia il Nacional

Il Boca ha ottenuto il pass per il Mondiale per club grazie alla vittoria del San Paulo, l’unica squadra che poteva superarlo nella classifica Conmebol, che ha battuto al Morumbí il Nacional de Montevideo negli ottavi di finale della Copa Libertadores (l’unico torneo che assegna punti al Conmebol). classifica). L’ex squadra di Maradona si unisce ai rivali argentini del River Plate.

Espulsione dopo soli 19 secondi

Il ko col Cruzeiro, che potrebbe anche costare la panchina all’allenatore Diego Martinez, si deve in parte anche al fatto che il Boca ha giocato quasi tutta la partita con un uomo in meno a causa dell’espulsione di Luis Advíncula dopo 19 secondi per un fallo commesso a centrocampo. Il peruviano è recidivo, conta già 11 espulsioni in carriera. Il Boca così è andato sotto 2-0, è riuscito ad agguantare il pari sul 2-2 ma si è dovuto arrendere ai rigori. Il Cruzeiro ha segnato tutti e cinque i penalty con William, Matheus Henrique, Marlon, Juan Dinenno e Alvaro Barreal. Tra gli argentini Rojo, Lema, Blanco e Figal hanno segnato dal dischetto ma al quinto tentativo l’uruguaiano Miguel Merentiel ha mandato il suo tiro sopra la traversa consegnando la qualificazione ai brasiliani.

Le espulsioni più veloci della storia

Quella di Advincula non è l’espulsione più veloce della storia. Il 28 dicembre 2008, il britannico David Pratt è stato espulso per 3 secondi durante la partita della Southern Premier League tra Chippenham Town e Bashley FC. Il calciatore britannico aveva commesso un fallo rosso diretto su Chris Knowles. Con quell’espulsione Pratt superò il traguardo dell’italiano Giuseppe Lorenzo (Bologna) , che il 9 dicembre 1990 fu sanzionato con un cartellino rosso diretto dopo 9 secondi. Nel calcio amatoriale, l’espulsione più rapida è quella di Lee Todd, che è stato espulso a due secondi dall’inizio della partita per aver insultato l’arbitro quando ha fischiato l’inizio della partita.

Tutte le qualificate al Mondiale per club

Questo l’elenco aggiornato delle squadre qualificate al Mondiale per club

UEFA

Squadre vincitrici Champions:

Manchester City (ENG) – vincitrice 2023

Real Madrid (ESP) – vincitrice 2022

Chelsea (ENG) – vincitrice 2021

Squadre qualificate per il ranking:

Bayern Monaco (GER)

Paris Saint Germain (FRA)

Inter (ITA)

Porto (POR)

Atletico Madrid (ESP)

Benfica (POR)

Borussia Dortmund (GER)

Juventus (ITA)

Salisburgo (AUT)

Il posto della vincitrice è stato preso dal Salisburgo, prima formazione presente nel ranking di una nazione non già rappresentata da due squadre, dal momento in cui la formazione che conquisterà la Champions è una squadra già qualificata per il Mondiale per Club 2025.

CONMEBOL

Le 4 qualificate per aver vinto la Libertadores:

Palmeiras (BRA) – vincitrice 2021

Flamengo (BRA) – vincitrice 2022

Fluminense FC (BRA) – vincitrice 2023

vincitrice 2024

Due posti tramite ranking:

River Plate (ARG)

Boca Juniors (ARG)

CAF

Al Ahly SC (EGY) – vincitrice 2021 e 2023

Wydad AC (MAR) – vincitrice 2022

Mamelodi Sundowns (RSA) – vincitrice 2024/ranking

Ed Tunisi (TUN) – vincitrice 2024/ranking

AFC

Le tre vincitrici della Champions asiatica:

Al Hilal SFC (SAU) – vincitrice 2021

Urawa Red Diamonds (JPN) – vincitrice 2022

Al Ain (UAE) – vincitrice 2023/24

Una squadra tramite ranking:

Ulsan HD (KOR)

All’Ulsan è stato garantito un posto per la Coppa del Mondo per club FIFA 2025 a spese dei suoi connazionali Jeonbuk Motors FC (KOR).

CONCACAF

Le quattro vincitrici della Champions centro-nord americana:

CF Monterrey (MEX) – vincitrice 2021

Seattle Sounders FC (USA) – vincitrice 2022

Club León (MEX) – vincitrice 2023

Pachuca (MEX) – vincitrice 2024

OFC

Auckland City FC (NZL) tramite ranking