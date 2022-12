Dal 2025 il nuovo Mondiale per Club: ogni 4 anni e aperto a 32 squadre

16-12-2022 12:56

Riunitosi oggi, venerdì 16 dicembre, il consiglio della Fifa ha deciso per la riforma definitiva del Campionato Mondiale per Club, il discendente della cara, vecchia Coppa Intercontinentale. L’argomento era tra i vari ordini del giorno per quanto riguarda le “modifiche migliorative per il futuro del calcio”.

Ebbene, a giugno 2025 inizierà la nuova “FIFA Club World Cup”, che verrà ampliata alla bellezza di 32 squadre (in seguito al rinvio del progetto di rinnovamento originale, previsto invero a 24 squadre, messo in un primo tempo a calendario per il 2021) e si svolgerà ogni quattro anni, proprio come il Mondiale “classico”.