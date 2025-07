Mondiale per club, è già tempo di rivoluzione: perché Napoli e Milan sorridono. La prossima edizione in inverno?

La Fifa pronta a rivedere il format della competizione per evitare un altro 'caso Barcellona': le possibilità novità in vista del 2029, le italiane sperano

Terminata la prima edizione del Mondiale per club, si pensa già alla prossima in programma nel 2029, che potrebbe andare in scena durante il periodo invernale. La Fifa prepara la rivoluzione per evitare un altro ‘caso Barcellona‘. Perché l’obiettivo è evitare altre esclusioni eccellenti. Senza dubbio una buona notizia anche per i club italiani: dal Napoli al Milan, nuovi e promettenti scenari si stagliano all’orizzone per le squadre di Serie A.

Mondiale, è già tempo di rivoluzione: Napoli e Milan sorridono

L’assenza del Barcellona dalla prima edizione del Mondiale è una macchia che la Fifa difficilmente riuscirà a cancellare. Si può rinunciare a una delle squadre più forti e blasonate del pianeta per dare spazio a club che difficilmente possono ambire a superare la fase a gironi? La risposta presso l’organo di governo del calcio mondiale che ha sede a Zurigo è scontato.

Corazzate come quella catalana, il Liverpool, il Manchester United garantiscono appeal, introiti, seguito, sponsor, soldi, una cascata di soldi. E il discorso tocca anche altre squadre italiane citate dallo stesso Infantino: Napoli e Milan, su tutte. Dunque, via alla rivoluzione. Come riferisce il quotidiano spagnolo As, l’ipotesi è quella di modificare il sistema di qualificazione, prevedendo l’introduzione di spareggi per i club più forti che non riescono a staccare il pass con il sistema attuale. E non solo: potrebbe anche cadere il limite di squadre per nazione.

Perché ora il Mondiale fa gola a tutti

Nonostante le critiche piovute sulla rassegna e i disagi che si sono verificati nel corso del Mondiale negli Stati Uniti soprattutto a causa del caldo e delle condizioni meteo, alla fine i 32 club si sono spartiti un montepremi record da circa un miliardo.

Pensate: il Chelsea, che in finale ha asfaltato il Psg, si è assicurato la cifra monstre di 100 milioni. L‘Inter ha chiuso con 32 milioni, la Juventus con 23: somme che, ora, fanno gola a tutti, al di là dei calendari intasati e degli stadi semivuoti.

Il prossimo torneo si giocherà d’inverno?

Sono tanti gli aspetti che vanno migliorati, a partire proprio dai calendari. Ma si studiano anche altre possibili novità, come quella di disputare il Mondiale ogni due anni. Non subito, però: la prossima edizione è in programma nel 2029. Che potrebbe andare in scena durante il periodo invernale, anziché in estate. Già, la Fifa è attratta dall’opzione Qatar, che ha già ospitato l’edizione 2022 della Coppa del Mondo vinta dall’Argentina.

In tal caso, la competizione si giocherebbe tra novembre e dicembre con inevitabile stravolgimento dei calendario. Ma restano in piedi anche le candidature di Spagna, Brasile e Marocco, oltre a quella degli Stati Uniti che punta al bis. Anzi, al tris, visto che tra un anno ospiterà con Canada e Messico anche i Mondiali riservati alle nazionali.