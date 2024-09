Juventus-Napoli, moviola: per l'arbitro Doveri due errori ma entrambi clamorosi

La prova dell’arbitro all’Allianz Stadium analizzata ai raggi X da Luca Marelli, il fischiettto romano ha ammonito solo un giocatore

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Juventus-Napoli – ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione ha avuto un po’ troppi alti e bassi ed anche al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare ma come se l’è cavata ieri all’Allianz Stadium il fischietto romano?

I precedenti di Doveri con Juventus e Napoli

E’ stato il 28° incontro in carriera da direttore di gara dei bianconeri nonché il 4° contro la compagine partenopea. Nelle tre sfide precedenti tra i bianconeri ed il Napoli sono sempre stati gli azzurri ad avere la meglio (3-0 il record tra campionato e Coppa Italia), l’ultimo precedente con il fischietto di Volterra alla direzione risale alla stagione 2022-23 quando il Napoli di Spalletti dominò la Juve per 5-1 al Diego Armando Maradona. Sotto la direzione di Doveri la Juve ha totalizzato 15 vittorie, 7 sconfitte e 5 pareggi. Doveri ha arbitrato il Napoli in 34 occasioni: 20 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte

L’arbitro ha ammonito un giocatore e Thiago Motta

Coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Moro, con Giua IV uomo, Marini al Var e La Penna all’Avar, l’arbitro ha ammonito McKennie e il tecnico Thiago Motta

Juventus-Napoli, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 33′ McKennie ammonito, per un fallo tattico su Buongiorno in ripartenza. Poi c’è stata una scivolata col piede a martello da parte di Politano ai danni del brasiliano Bremer, con Doveri che non ha sanzionato neanche col cartellino giallo, così come ha lasciato correre anche il Var. Al 57′ Olivera appoggia all’indietro per Caprile, che aveva sostituito Meret ma Doveri non fischia la punizione a due in area e scatena le proteste di Thiago Motta che viene ammonito. Non accade altro e Juventus-Napoli finisce 0-0.

Marelli bacchetta l’arbitro

Sull’episodio che ha portato all’ammonizione dell’allenatore bianconero fa chiarezza Luca Marelli. Il talent di Dazn spiega: “Era un retropassaggio, doveva essere fischiato un calcio di punizione per la Juve in area, c’era la volontà di Olivera di voler servire il proprio portiere, errore di Doveri. In merito al mancato rosso a Politano poi dice: “Bisogna stare attenti a non focalizzarsi sul fermo immagine. Sembra un chiaro episodio da grave fallo di gioco, ma si vede che Politano trattiene il colpo e toglie immediatamente il piede quando tocca il polpaccio di Bremer. Manca il giallo, ma questo non è da espulsione, manca la velocità nell’impatto”.