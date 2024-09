Il big match tra Juventus e Napoli termina senza reti. Gara equilibrata, molto tattica, poche le chiare occasioni da rete. La squadra allenata da Conte pericolosa due volte con Politano (46' e 55') e con McTominay al 29', per i bianconeri da segnalare un'opportunità per Koopmeiners al 70'. Infortunio per Meret.

Nel prossimo turno di campionato per la Juventus impegno in trasferta sul campo del Genoa, il Napoli affronterà in casa il Monza.