Kelly Doualla, i record non bastano per i Mondiali di Tokyo e in futuro ci sono scelte difficili da prendere

La sprinter bresciana è diventata la nuova grande speranza dell’atletica italiana ma non sarà ai Mondiali di Tokyo: le parole del suo allenatore e la scelta tra velocità e salto in lungo

Record su record: Kelly Doualla è riuscita a prendersi la scena nel mondo dell’atletica italiana a suon di tempi super sui 100 metri. La 15enne sprinter azzurra è il nuovo fenomeno del movimento italiano e a Rieti, nella sua ultima esibizione, ha messo giù un altro crono super con 11”36. E ora l’atletica dei grandi richiama la sua attenzione. Chi invece prova a mordere il freno è il suo allenatore Walter Monti che punta a una crescita graduale.

I margini di crescita di Doualla

Una crescita incredibile quella di Kelly Doualla, venuta alla ribalta grazie ad alcuni video amatoriali quando correva le gare giovanili. Ma oltre all’impressione di vedere le sue avversarie battute con grande margine, sono arrivati i tempi che nel mondo dell’atletica rappresentano la “verità assoluta”. E i tempi parlano di record italiano Under20 per lei che di anni ne ha solo 15.

Per il suo allenatore, Walter Monti, intervistato da Sprint zone i margini cdi miglioramento ci sono ancora: “C’è ancora qualcosa da migliorare, la partenza è buona ma tende ancora ad alzarsi troppo presto col busto e anche la fase lanciata può migliorare”. Ora il prossimo obiettivo è rappresentato dal Festival Olimpico della gioventù europea ma per lei potrebbe arrivare anche la convocazione (decisamente anzitempo) agli Europei Under 20.

Il no ai Mondiali di Tokyo

La stella di Kelly brilla in un panorama dell’atletica italiana che anche in occasione degli Europei a squadre si è dimostrato di primissimo livello. E i tempi fatti realizzare sui 100 metri hanno fatto sperare qualcuno che la piccola campionessa azzurra potesse essere pronta anche ai Mondiali “dei grandi” in programma a settembre a Tokyo. Invece il suo allenatore spegne sul nascere questa possibilità: “Non ci pensiamo neanche. Stiamo parlando di Tokyo, dall’altra parte del mondo e con i migliori atleti e per di più in un periodo scolastico. Per una ragazza di 15 anni vorrebbe dire cambiare completamente dimensione e penso che questo non farebbe bene alla sua crescita”.

Scelte difficili all’orizzonte

I record di Kelly Doualla sui 100 metri fanno stropicciare gli occhi in ottica futura, ma quello che ha sorpreso maggiormente nelle ultime uscite sono stati anche i suoi salti. La giovanissima atleta italiana si è infatti cimentata con risultati eccellenti anche nel lungo. Ma Walter Monti frena gli entusiasmi e rivela che portare avanti entrambe le discipline potrebbe essere un rischio a lungo termine: “Sicuramente potrebbe fare dei grandi salti, ce ne siamo resi conto subito. E’ ovvio che rispetto alla corsa, che le viene molto più naturale, il lungo è una specialità che va preparata in maniera più attenta sotto il profilo della tecnica. E’ difficile riuscire a portare avanti la preparazione su entrambe le specialità in questo momento. Anche perché stiamo portando un lavoro tecnico anche per la corsa dove ci sono cose che non mi soddisfano ancora”.