Atletica, Doualla da impazzire: a un passo del record del mondo. Jacobs, la clamorosa rinuncia a New York: cosa è successo

Continuano gli strepitosi progressi di Kelly Doualla. La 15enne sprinter italiana mette a segno un nuovo record in occasione dei campionati italiani allievi sui 60 metri dimostrando ancora una volta che è nata una nuova stella dell’atletica italiana.

Doualla migliora ancora: record mondiale a un passo

Altra giornata da sogno per Kelly Doualla. La 15enne era l’osservata speciale nel primo giorno dei campionati italiani indoor riservati alla categoria allievi ad Ancona. La velocista italiana continua a migliorare il suo record e stavolta ferma il cronometro a 7”19, a un solo centesimo dal record del mondo Under 18 (il 7”18 di Shawnti Jackson) e migliorando anche il primato europeo U18 e quello italiano U20. Si tratta di un tempo di livello assoluto che in questo momento la mette al secondo posto nelle graduatorie italiane (anche a livello senior) e alle spalle solo della primatista italiana Zaynab Dosso (7”02).

Jacobs rinuncia alla gara di New York

C’era grande attesa per vedere di nuovo in pedana Marcell Jacobs ma l’azzurro a poche ore dalla sua prova a New York ha dovuto dare forfait spiegando così la sua scelta: “Appena arrivato a New York mi è venuta la febbre e invece di migliorare è peggiorata nelle ultime ore. Mi dispiace tanto perché ci tenevo a questa gara ma ora devo pensare solo a recuperare al gli”.

Diaz comincia bene l’anno

La giornata di grande atletica però non era a esclusivo appannaggio di Marcell Jacobs. A Metz, in Francia, è andata in scena una tappa del World Indoor Tour con la presenza in pedana di Andy Diaz. L’azzurro, medaglia di bronzo nel triplo alle Olimpiadi di Parigi, ha scelto proprio la Francia per fare il suo debutto e ha conquistato la seconda posizione con un salto da 17.31 chiudendo alle spalle del tedesco Max Hess che ha vinto la gara con 17,41. Una prova comunque positiva per l’azzurro che ora mette nel mirino prima gli assoluti del 22 e 23 marzo, e poi gli eventi più importanti della stagione al coperto che lo vedrà protagonista sia agli Europei che ai Mondiali indoor.

Fabbri sottotono a Lodz

Non è stata una grande giornata per Leonardo Fabbri che dopo un esordio deludente a Belgrado, fa fatica anche in Polonia. Il toscano, col suo 20.71, è riuscito a migliorare solo di pochi centimetri il 20.65 fatto segnare in Serbia; una prestazione che gli è bastata solo per il quarto posto e decisamente lontane dalle quote sopra i 22 metri a cui l’azzurro aveva abituato i suoi tifosi nella scorsa stagione.