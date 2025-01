Kelly Doualla impressiona pure Vannacci: i complimenti del generale alla nuova stella dell'atletica italiana

La 15enne di Pavia, di origini camerunensi, gareggia coi maschi di 16 e 17 anni e sta piazzando un record dopo l'altro: è la grande speranza della velocità tricolore.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Kelly Doualla corre veloce, gara dopo gara abbatte primati e record con la stessa facilità con cui completa – in un batter di ciglio – quei 60 metri che la separano dal traguardo. La 15enne di Pavia è la grande speranza dell’atletica italiana. Una delle stelle emergenti, potenzialmente luminosissima, in un panorama già ricco di campioni e celebrità. Lo certificano i risultati delle prime prove del 2025, che hanno imposto il nome di Kelly alla ribalta, non solo nazionale. E che hanno impressionato tutti. Ma proprio tutti.

Kelly Doualla, il messaggio del generale Roberto Vannacci

Tra quelli che, forse a sorpresa, si sono complimentati con lei c’è infatti il generale Roberto Vannacci, l’eurodeputato protagonista di una clamorosa querelle nei mesi scorsi con la stella del volley Paola Egonu. L’autore del discusso bestseller “Il mondo al contrario”. Proprio lui, sollecitato dall’AdnKronos, ha espresso ammirazione per le straordinarie performance di Kelly Doualla: “Non ho visto la gara – ha detto dopo l’ultimo primato europeo – ma mi complimento con la giovane italiana di origini camerunesi“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il record dei 60 metri di Doualla: nuovo primato europeo

Il riferimento è al nuovo record europeo Under 18 dei 60 metri indooor stabilito lo scorso fine settimana dalla giovanissima velocista in forza alla Cus Pro Patria Milano ad Ancona, al Memorial Giovannini: 7”23. Solo l’ultimo, in realtà, di una serie impressionante di primati ritoccati di continuo dall’irrefrenabile sprinter, che va talmente forte che il suo allenatore, Walter Monti, la fa gareggiare coi maschi di 16 e 17 anni.

Chi è Kelly Doualla, la nuova stella dell’atletica italiana

Figlia di una coppia di operatori sanitari camerunensi, Kelly Ann Doualla vive a Sant’Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, e si è fatta conoscere nel 2022, ai Giochi Studenteschi, quando vinse la prova degli 80 metri staccando di una trentina di metri la seconda classificata e battendo, col tempo di 9”79, anche il vincitore della prova maschile. Sui 100 metri lo scorso maggio ha corso in 11”73, nel salto in lungo vanta un personale di 6,24 metri. C’è chi la chiama la “Gout Gout italiana”, chi azzarda altri paragoni impegnativi. Lei è semplicemente Kelly Doualla. Una ragazza che va veloce.