Inter: Thuram si ferma, Pio Esposito recupera ma Chivu resta in emergenza per l’Urawa

Affaticamento anche per l’attaccante francese e rischia di saltare la gara contro i giapponesi: l’ex Spezia in ballottaggio per sostituirlo col fratello Sebastiano

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Si allunga la lista di indisponibili dell’Inter per la gara con l’Urawa Red Diamonds nel Mondiale per club: un affaticamento muscolare ferma Marcus Thuram, in compenso Cristian Chivu recupera Pio Esposito che però non è al meglio.

Inter, si ferma Thuram

Contro il Monterrey Marcus Thuram ha stretto i denti ed è entrato nella ripresa, ma ora il francese rischia di pagare a caro prezzo lo sforzo: l’affaticamento ai flessori emerso ieri non è smaltito e oggi l’attaccante ha lavorato a parte. Le prime sensazioni, secondo Sport Mediaset, è che Thuram salti il prossimo impegno contro l’Urawa Red Diamonds di sabato e si aggiunga dunque alla lunga lista di indisponibili dell’Inter che conta oggi anche Calhanoglu, Frattesi, Dumfries, Bisseck e Zielinski.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inter, rientra Pio Esposito

La buona notizia per Cristian Chivu è che, con Thuram fermo, l’Inter recupera Francesco Pio Esposito. L’attaccante più giovane a disposizione del neo-allenatore nerazzurro si è allenato in gruppo e quasi certamente verrà inserito nella lista dei convocati per il match contro i giapponesi. Pio Esposito è dunque in ballottaggio con il fratello Sebastiano che, però, al momento è favorito per fare coppia con Lautaro Martinez.

Gli altri infortunati

Tornando agli infortunati, la situazione di Thuram, Calhanoglu e Frattesi è migliore rispetto a quella di Dumfries, Bisseck e Zielinski: per i primi tre, infatti, lo staff nerazzurro resta fiducioso riguardo a un recupero nei prossimi giorni. In sostanza, è difficile che possano essere in campo contro l’Urawa, l’obiettivo è metterli a disposizione di Chivu almeno per uno spezzone della terza partita del Mondiale per club contro il River Plate.