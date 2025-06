Mondiale per club, Inter partenza così così. Adesso tocca alla Juve

L’Inter non va oltre l’1-1 contro il Monterrey, nella prima giornata dei gironi del Mondiale per club. A Pasadena, tutto nel primo tempo: messicani avanti con Sergio Ramos, pari nerazzurro con Lautaro Martinez. Chivu, tecnico dell’Inter nel post-partita: “Finche’ abbiamo avuto energie, siamo stati intensi. Abbiamo fatto un buon primo tempo. Nel secondo siamo stati lenti nel palleggio e ci e’ mancata cattiveria sotto porta”. “La stagione e’ stata lunga – ha aggiunto il nuovo tecnico – Si fanno prove di modulo, ma mancano un po’ di energie. Dal punto di vista mentale, la squadra ha provato a fare quel che avevo chiesto”. Ora e’ il turno della Juventus che, alle 3 di giovedi’ ora italiana, debuttera’ nel Mondiale contro gli emiratini dell’Al-Ain, difesi in porta dall’ex romanista Rui Patricio. Tudor in conferenza stampa: “Prima di partire, Elkann ci ha dato una grossa carica: ha detto di andare al Mondiale con la voglia di vincere.