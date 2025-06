Inter, Bonny sempre più vicino: dopo l’infortunio di Thuram, Chivu spinge per averlo al Mondiale per club

Come certificato dal deludente pareggio all'esordio Mondiale col Monterrey, lì davanti la coperta è cortissima: Marotta e Ausilio a un passo dall'attaccante del Parma, i dettagli

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Cercasi attaccante disperatamente. Subito. Già per il Mondiale per Club. Perché con Taremi bloccato in Iran, Thuram fermo ai box e Pio Esposito sulla via del recupero, Chivu si ritrova con la coperta cortissima. L’Inter accelera per Bonny: Marotta e Ausilio intendono chiudere col Parma per far sì che il 21enne francese possa volare negli States ed essere a disposizione in caso di qualificazione agli ottavi.

Inter, assalto a Bonny: le cifre dell’operazione

Per bruciare la concorrenza del Napoli, che in questa fase sembra aver spostato il mirino su Lucca e Darwin Nunez, l’Inter ha deciso di dare una svolta decisiva alla trattativa col Parma per il talentuoso attaccante Ange-Yoan Bonny. L’under 21 francese, che ha chiuso la sua prima stagione in Serie A con sei gol in 37 presenze, è valutato 22-23 milioni di euro, ma i nerazzurri puntano a inserire nell’operazione il cartellino di Sebastiano Esposito, attualmente negli Stati Uniti per il Mondiale.

In realtà, i ducali avrebbero preferito il fratello minore Francesco Pio, ma l’Inter non lo lascerà partire se prima non avrà chiaro il quadro del reparto offensivo a disposizione di Chivu.

Missione Mondiale: Bonny pronto a volare oltreoceano

C’è anche un altro motivo per cui il club di viale della Liberazione ha intensificato i contatti con gli emiliani. Come previsto dal regolamento, dal 27 giugno al 3 luglio è prevista una nuova finestra che consente ai club di apportare fino a un massimo di sei modifiche rispetto all’elenco consegnato prima dell’inizio del torneo. Ciò significa che Bonny potrebbe aggregarsi a partire dagli ottavi di finale che si disputeranno tra il 28 giugno e il 2 luglio.

Per quanto difficile visti i tempi ristretti, sarebbe manna del cielo per Chivu, che ha un bisogno disperato di soluzioni in attacco dopo il deludente pareggio all’esordio col Monterrey. Salutati Arnautovic e Correa, il tecnico romeno non può contare su Taremi, bloccato in Iran, e Thuram, vittima di un lieve affaticamento ai flessori.

Tra Mondiale e mercato: gli obiettivi nerazzurri

L’1-1 con i messicani obbliga l’Inter, che conta di recuperare Francesco Pio Esposito, a vincere la prossima partita con i giapponesi degli Urawa Reds per poi giocarsi la qualificazione alla fase successiva del Mondiale nel big match col River Plate, attualmente in testa al Gruppo E con 3 punti. Certo è che i nerazzurri sono chiamati ad alzare il livello delle prestazioni se intendono andare avanti nel torneo.

In merito al mercato, i colpi in entrata lì davanti saranno due. Bonny è la priorità, poi si penserà a completare il reparto con Hojlund, in uscita dal Manchester United. Il giovane danese ex Atalanta non è riuscito a imporsi a Old Trafford: l’obiettivo è riuscire a prenderlo in prestito con diritto o obbligo di riscatto a condizioni vantaggiose.