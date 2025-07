Inter, Lookman e lo scontro con l’Atalanta: Ausilio non fa passi indietro. Calhanoglu resta ma scoppia il caso Esposito

I nerazzurri insistono per l’attaccante ma non sembrano intenzionati a lanciarsi in trattative estenuanti, Ausilio trattiene Calhanoglu e saluta Asllani. Quale futuro per Pio Esposito

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il giocatore per rilanciare le ambizioni dell’Inter, per riaccendere l’entusiasmo dei tifosi e soprattutto per cancellare quella maledetta notte di Champions: Ademola Lookman in questo momento per l’Inter sembra essere la risposta. Sembra perché di mezzo c’è l’Atalanta e trattare con la famiglia Percassi non è mai un’operazione senza intoppi.

L’offerta dell’Inter

Intenzioni chiarissime da parte dell’Inter, strategia anche. Ora non resta altro che trovare l’accordo con l’Atalanta, e qui nasce il primo intoppo. I nerazzurri hanno scelto Ademola Lookman come il giocatore su cui puntare per rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione. Se l’accoppiata Thuram-Lautaro ha sempre garantito prestazioni di alto livello, Simone Inzaghi non ha avuto lo stesso tipo di opzioni guardando la panchina. La prima offerta dell’Inter per il giocatore però potrebbe essere anche l’ultima: l’Atalanta ha fatto subito muro sia ai 40 milioni di euro dei cugini nerazzurri, sia alla formula del prestito con obbligo di riscatto.

Ausilio non fa passi indietro

A confermare l’interesse dell’Inter per Lookman ci pensa il direttore sportivo Piero Ausilio che non si nasconde quando parla del giocatore ma che allo stesso tempo lancia un messaggio molto chiaro ai bergamaschi: “Lookman ci piace e abbiamo presentato la nostra offerta, abbiamo un ottimo rapporto con l’Atalanta ma non faremo trattative infinite perché abbiamo i nostri progetti”. Insomma il messaggio è chiaro, l’affare si fa solo alle nostre condizioni, anche perché i dirigenti nerazzurri sembrano aver ricevuto indicazioni molto chiare dalla proprietà.

Ausilio fa chiarezza anche sul caso Calhanoglu: “Con Hakan non c’è alcun problema, abbiamo avuto un confronto con il Galatasaray e ci siamo resi conto subito che non poteva esserci nulla. E’ stato un tentativo spregiudicato. Abbiamo comunicato ad Asllani che per noi è giusto che vada”.

Il caso Pio Esposito

L’intenzione dell’Inter di puntare decisamente su Lookman però crea un piccolo caso tra i nerazzurri ed è quello che riguarda Pio Esposito. Il giovane attaccante ha brillato al Mondiale per club ma ora rischia di ritrovarsi come quinto attaccante in rosa alle spalle anche di Lookman e Bonny. L’arrivo del giocatore dell’Atalanta potrebbe aprire anche le porte a una lesione che fino a qualche settimana fa sembrava fuori discussione. Ma la parola finale spetta a Chivu che rispetto alla gestione Simone Inzaghi potrebbe scegliere un modulo diverso, anche con la presenza di tre attaccanti e questo garantirebbe spazio anche allo stesso Esposito.