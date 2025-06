“In bocca al lupo, ragazzi”, questo il messaggio di Medhi Taremi, direttamente da Teheran, dov’è in attesa di poter tornare in Italia. Contatti ogni 3/4 per aggiornare tutti della situazione. L’obiettivo, come detto, è tornare in Italia e per questo Taremi aspetta che venga riaperto lo spazio aereo per poter partire.