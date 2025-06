Inter, il messaggio di Taremi alla squadra prima del debutto: “Sto bene”. Ma l’attaccante resta bloccato a Teheran

Il classe '92 è costantemente in contatto con lo spogliatoio di Chivu attraverso whatsapp e chiamate: un segnale è arrivato prima della sfida con il Monterrey al Mondiale per Club.

Un messaggio che vale tantissimo. È quello arrivato nella chat dell’Inter a firma di Mehdi Taremi, attaccante nerazzurro attualmente bloccato in Iran, a causa della chiusura dello spazio aereo sulla città di Teheran. Un segnale importante, che ha raggiunto Lautaro Martinez e compagni a poche ore dalla sfida pareggiata negli Stati Uniti contro il Monterrey di Sergio Ramos.

“Sto bene”, il messaggio di Taremi ai compagni prima dell’esordio al Mondiale per Club

L’Inter continua a monitorare con grande attenzione e sensibilità la situazione di Mehdi Taremi. L’attaccante è ancora bloccato in Iran per via della chiusura dello spazio aereo su Teheran, ma è costantemente in contatto con il gruppo squadra e, in particolare, con il team manager nerazzurro, Matteo Tagliacarne. Ogni tre o quattro ore, il giocatore mette mano al cellulare e aggiorna lo spogliatoio di Chivu sulle sue condizioni e su quanto sta succedendo nel suo Paese.

Lo ha fatto anche due giorni fa, quando ha inviato un semplice “sto bene” sulla chat dell’Inter, a pochi passi dal fischio d’inizio del match con il Monterrey, che ha segnato l’esordio al Mondiale per Club dei nerazzurri. Un messaggio arrivato direttamente dalla sua residenza privata di Teheran, mai abbandonata finora, sin dal giorno in cui è stato costretto ad abbandonare l’aeroporto dal quale stava partendo per raggiungere gli States.

Da lì, la situazione si è complicata, con l’Inter che ha convinto Taremi a non prendere decisioni affrettate e ad attendere, senza provare a lasciare l’Iran via terra. Troppo rischioso in un contesto simile, con la nazione in guerra con Israele, sotto le bombe. Il presidente Giuseppe Marotta, dal canto suo, si è messo in contatto anche con il ministero degli Esteri e l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, provando a costruire un “ponte” diplomatico e istituzionale. Al momento, tutto resta in stand-by, con Taremi che aspetta il suo momento.

I numeri di Taremi con l’Inter: futuro in bilico

Il Mondiale per Club poteva rappresentare una ghiotta opportunità per Mehdi Taremi, dopo un’annata caratterizzata da un’evidente discontinuità, alimentata dalla vena realizzativa di Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Dopo aver firmato un contratto triennale nell’estate 2024, il centravanti iraniano è riuscito a collezionare un totale di 43 presenze, tre gol e nove assist con la maglia dell’Inter. Troppo poco per le aspettative della società.

E ora, in ballo ci sono presente e futuro con i colori nerazzurri. L’Inter non pone veti ed è già pronta a veder partire il classe ’92, qualora dovesse presentarsi l’offerta giusta. Avendolo prelevato a parametro zero dal Porto, l’Inter è consapevole di non poter chiedere una cifra importante per il cartellino del ragazzo, ma è chiaro che liberarsi di un ingaggio oneroso non dispiacerebbe al club di Giuseppe Marotta. Sullo sfondo, scalpita il giovane Francesco Pio Esposito, che potrebbe prendere il suo posto al rientro dal prestito allo Spezia.