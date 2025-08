Sven Ulreich annuncia la morte del figlio Len di 6 anni a causa di una malattia. L'annuncio e la richiesta social

Tragedia assurda per il secondo portiere del Bayern Monaco, un lutto devastante che ha toccato e sconvolto il club e il mondo del calcio

Quanto accaduto a Sven Ulreich cancella il resto, ordinario o straordinario che sia per consentire che emerge l’impotenza, il dolore ma anche l’enorme qualità umana che il portiere ha saputo donare con la sua famiglia devastata dalla scomparsa del piccolo Len, venuto a mancare a causa di una malattia.

Ha scelto di condividere quel dolore lacerante per consentire a chi ha nutrito, generato e coltivato una speranza o una preghiera di spendere ancora un pensiero di vicinanza e amore per quel figlio mancato in un frangente tragico. E per chiedere altrettanto rispetto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’annuncio di Ulreich della scomparsa di suo figlio

Il messaggio con cui Ulreich ha annunciato la morte del figlio Len su Instagram, per fissare quei limiti che Ulreich ha avvertito come necessari, nell’immensità della sofferenza che sia lui sia i suoi cari stanno attraversando. Un messaggio che annuncia la morte del figlio, con una condivisione motivata anche dalla richiesta di privacy per le persone investite da un lutto che non è mai annunciato, che mai può essere annunciato o a cui nessun essere umano può essere mai preparato.

La sua malattia era stata estremamente celata ai media, per tutelare ogni singolo membro della famiglia e nella piena consapevolezza di essere un personaggio pubblico.

Proprio in linea con questa sua volontà, appoggiato dalla moglie Lisa, il portiere del Bayern Monaco ha deciso di affidare a un breve post sui social quanto stanno attraversando, con la richiesta di attenzione e di non porre alcune domande.

Una morte atroce che tocca il mondo del calcio dopo la scomparsa, altrettanto drammatica, di Enzo Bertagnoli il figlio di Julio Sergio e del piccolo di 14 mesi figlio di Verreth.

Il post sui social

“È con profonda tristezza che annunciamo oggi che nostro figlio Len è mancato dopo una lunga e grave malattia. La decisione di rendere pubblica la nostra storia è incredibilmente difficile per noi, ma è un passo importante per noi come famiglia, per fare chiarezza per chi ci circonda e per il pubblico.

Insieme a nostra figlia, stiamo cercando di ritrovare la strada della vita, passo dopo passo. Un ringraziamento speciale alle nostre famiglie, ai nostri amici e al Bayern Monaco per la loro discrezione e il loro enorme supporto negli ultimi mesi: significano molto per noi. Chiediamo al pubblico e ai rappresentanti dei media di essere rispettosi e rispettosi della nostra privacy. Vi preghiamo cortesemente di astenervi dal porre ulteriori domande o rilasciare dichiarazioni. Lisa e Sven”, si legge nel post pubblicato sugli account ufficiali.

Chi è Sven Ulreich

Sven Ulreich è lo storico secondo portiere del Bayern, vice di Manuel Neuer che di recente si è sposato e si trova nel nostro Paese.

Dopo diverse stagioni con lo Stoccarda venne tesserato dai bavaresi nel 2015 accumulando una lunga esperienza nel club: 57 presenze in nove anni di Bundesliga, una sola annata disputata da titolare, quella 2017-2018 quando disputò 29 partite di campionato.

In totale 94 presenze e 19 trofei vinti, otto volte campione di Germania, e soprattutto vincitore della Champions League 2020.