Sulle condizioni di Bonicelli a rompere il silenzio è la fidanzata Lisa Rigamonti, come sta e l'impatto della caduta, il rientro

Il ginnasta vittima di un tragico incidente agli anelli, versa ancora in serie condizioni nel reparto di terapia intensiva dove è stato trasferito dopo l'operazione subita

Quel che è accaduto, nel corso di un esercizio agli anelli alle Universiadi, a Lorenzo Bonicelli ha stravolto, scosso la sua famiglia, i compagni trascinando chiunque abbia assistito – in presenza oppure attraverso il filtro del racconto – in un vortice di accadimenti e apprensione.

Dopo l’incidente, terribile, Bonicelli è stato soccorso, è stato trasferito nel vicino ospedale di Essen dove si trova ancora oggi ricoverato, nel reparto di terapia intensiva, a seguito del delicato intervento subito alle vertebre cervicali che lo aveva costretto anche al coma farmacologico.

Come sta Lorenzo Bonicelli

Gli aggiornamenti sono inevitabilmente diradati, esigui per via anche della situazione clinica del ginnasta che sta affrontando giorni importanti per il percorso che, un domani, lo attende.

A interrompere, da parte delle persone a lui più vicine, il silenzio dovuto è la sua fidanzata Lisa Rigamonti che ha deciso di pubblicare u post in italiano e in inglese che indica alcune decisive informazioni su Lorenzo e che si accompagna a una serie di valutazioni che starebbe effettuando la famiglia in accordo con i medici che seguono Bonicelli. Ma di ciò riporteremo successivamente.

Il post della fidanzata

Bonicelli è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione, le condizioni paiono stabili a quel che scrive la fidanzata Lisa Rigamonti, che ha ringraziato chi ha speso parole di affetto e sostegno per Lorenzo, dagli amici a semplici sconosciuti:

“Parto con il ringraziare tutti per l’affetto dimostrato in questi giorni difficili nei confronti di Lorenzo e della sua famiglia. Siamo tutti qui con lui a trasmettergli il vostro amore. Ogni parola, ogni pensiero, ci e gli dà forza. Quello che è successo è una cosa molto complicata che gli cambierà completamente la vita. Ora la situazione è stazionaria, ma bisogna aspettare per avere certezze sul domani. In questo futuro incerto, Lorenzo avrà più che mai bisogno di noi e di voi. Facciamogli sentire tutta la forza e tutto il supporto per affrontare i giorni a venire. Più siamo, meglio è. Lui ci sente tutti. Grazie a chi continuerà ad esserci: il vostro sostegno, in qualunque forma, sarà fondamentale”.

L’incertezza sul cambiamento

Trapela la speranza, come si percepisce mista a una crescente consapevolezza seppure oggi di secondaria importanza che quanto avvenuto a seguito dell’impatto comporterà dei cambiamenti inevitabili nel quotidiano, per il ginnasta vittima di un incidente davvero devastante. Che cosa voglia significare ciò, non è chiaro o illustrato per ovvie ragioni. E anche noi ci fermeremo qui, come la stessa Lisa ha deciso.

Numerosi e affettuosi, come sempre, invece sono i post aggiunti, quei commenti d’amore e di amicizia che sommergono la pagina di Lisa e che testimoniano il desiderio di avvinare, con un messaggio per quanto sintetico, il proprio sostegno a Lorenzo, alla sua volontà di esserci. Asia e Alice D’Amato, Giorgia Villa, Carlo Macchini, Salvatore Maresca, Angela Andreoli, Elisa Meneghini non sono mancate pur rispettando gli impegni in corso.

Fonte: Getty Images

Lorenzo Bonicelli

Il futuro per Bonicelli

Oggi, intanto, la Gazzetta ha riportato che per comprendere che cosa muterà nel quotidiano per Bonicelli si comprenderà nei prossimi giorni: sarà necessaria almeno una settimana di stabilizzazione per capire le sue reali condizioni, mentre tra la famiglia e la Federginnastica si comincia a pensare di riportare Lorenzo in Italia in una struttura adeguata e specializzata che possa supportarlo.

“Siamo tutti molto preoccupati, oggi arriverò ad Essen per fare l’unica cosa che mi sento di fare in questo momento: stare vicino a Lorenzo e ai suoi genitori – afferma il presidente Andrea Facci alla Gazzetta-. Tutti siamo in apprensione. Il medico federale Andrea Ferretti è in costante contatto con i colleghi della FederCusi e le condizioni del ragazzo, seppur stazionarie, sono molto delicate. La federazione aiuterà Lorenzo e affiancherà la sua famiglia al massimo delle sue possibilità. Bonni è un ginnasta forte e completo, lo conosco da tanto tempo e ho seguito il suo percorso di crescita. Lui è un super eroe”.

Il possibile rientro in Italia

Secondo quanto anticipato, si consumerà un passaggio tecnico formale ma necessario che vedrà da domani il passaggio di competenze dalla federazione universitaria alla Fig, che prenderà in carico il lecchese che, quando l’equipe medica lo reputerà possibile dovrà rivalutare le sue condizioni e se sarà in grado di sostenere il trasferimento per intraprendere la riabilitazione.

In Lombardia, una delle possibili destinazioni potrebbe essere Villa Beretta a Costa Masnaga, specializzata in riabilitazioni simili e che ha ospitato in passato già campioni che hanno subito gravi incidenti come fu nel caso di Alex Zanardi.