Ginnastica, danno neurologico per Bonicelli. Le condizioni dell'azzurro, praticata pure una tracheotomia

Consulto presso il Policlinico universitario di Essen tra il presidente della commissione medica federale, Ferretti, e i neurochirurghi tedeschi: tra una settimana le dimissioni.

Lorenzo Bonicelli continua a lottare come un leone, aiutato dall’affetto della sua famiglia, dei suoi amici e compagni di squadra e, a distanza, dal sostegno di tutti gli appassionati. L’atleta azzurro, che lo scorso 23 luglio ha rimediato un grave infortunio durante un esercizio agli anelli nel corso delle Universiadi di Essen, è ancora ricoverato nell’ospedale tedesco. Le sue condizioni sono buone e tra una settimana sono previste le dimissioni. È arrivato però un aggiornamento preoccupante, contenuto in una nota diffusa dalla Federazione Italiana di Ginnastica dopo un importante consulto coi neurochirurghi tedeschi.

Bonicelli, trauma distorsivo e danno neurologico

Nel comunicato si legge che “dal consulto, dopo un’approfondita analisi dello stato clinico attuale, è emerso che Lorenzo presenta gli esiti di un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra, ridotta tempestivamente e in maniera ineccepibile in sede chirurgica. Permane purtroppo un danno neurologico, la cui entità non è, al momento, ancora valutabile”. Danno neurologico, dunque, la cui portata e i cui effetti non sono ancora stimabili in maniera compiuta. E non è tutto, visto che è emerso un altro dettaglio, sempre reso noto dalla nota federale.

Tracheotomia per Lorenzo per facilitarne la respirazione

Bonicelli, infatti, “è in buone condizioni generali ma per facilitarne la respirazione gli è stata praticata una tracheotomia“. Da cui la decisione di prolungare la permanenza nella struttura ospedaliera tedesca: “Sarà necessaria almeno un’ulteriore settimana di degenza prima di poter ipotizzare le sue dimissioni“. In previsione delle stesse, come confermato dalla Federginnastica, sono state avviate “le procedure per il trasferimento con la massima sicurezza in un centro di riabilitazione in Italia, sui cui modi e termini seguiranno successive comunicazioni”.

Bonicelli, il professor Ferretti aggiorna la famiglia

Il consulto ha riguardato il professor Andrea Ferretti, presidente della nuova commissione medica della Federginnastica e direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport del Coni, e i neurochirurghi tedeschi che da subito si sono occupati dell’infortunio di Lorenzo Bonicelli. Dopo il consulto Ferretti ha incontrato in reparto la stessa famiglia dell’atleta, a cui ha comunicato in anteprima l’esito della riunione. Continuano apprensione e angoscia, insomma, sulle condizioni di Lorenzo. Con la certezza che il campione azzurro proseguirà nella sua lotta, sostenuto dal tifo di tutti.