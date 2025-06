Il Psg allora non è invincibile, il Botafogo sogna, Luis Enrique rischia, impresa Atletico Madrid

I campioni d'Europa incassano il primo ko al Mondiale per Club, i Colchoneros riscattano la sconfitta all'esordio e mettono nei guai Kvara e soci

Discorso qualificazione apertissimo nel girone di ferro del Mondiale per Club, dove il Botafogo è riuscito ad avere la meglio sul Psg campione d’Europa, portandosi a punteggio pieno dopo le prime due giornate e a +3 sui francesi e sull’Atletico Madrid di Simeone. Bene i Colchoneros, che hanno riscattato il pesante ko all’esordio contro la squadra di Luis Enrique, battendo i Seattle Sounders.

Psg ko, il Botafogo vede la qualificazione nel gruppo B del Mondiale per Club

Successo importantissimo per i brasiliani del Botafogo, che centrano il bersaglio grosso anche contro il Paris Saint-Germain, nettamente favorito alla vigilia del match. Alla formazione di Renato Paiva basta una rete al 36′ di Igor Jesus, bravo a punire Gigio Donnarumma e a finalizzare al meglio l’assist di Savarino.

Kvaratskhelia in campo 90 minuti, ma senza particolari squilli. Male Gonçalo Ramos, arginato da un super Barboza, migliore in campo per distacco nell’arco della partita. Luis Enrique incassa così il primo ko del suo Mondiale per Club ed è ora chiamato a vincere e convincere contro i Seattle Sounders, nella speranza di incrementare anche la differenza reti.

Il Botafogo, dal canto suo, vede la fase ad eliminazione diretta, ma non può dirsi ancora aritmeticamente qualificato, complice la possibile classifica avulsa a tre squadre. Sarà necessario pareggiare con l’Atletico per passare il turno.

Prima vittoria per l’Atletico Madrid, battuti i Seattle Sounders

Prima vittoria per l’Atletico, prima doppietta con la maglia dei Colchoneros per Barrios, assoluto protagonista nella notte di Seattle contro i Sounders. Un gol per tempo per il classe 2003, che trascina gli spagnoli verso un successo che tiene aperto il discorso qualificazione nel girone B.

Nel mezzo, la rete del momentaneo 2-0 di Witsel in apertura di ripresa e l’immediata risposta del Seattle con Rusnak, che aveva accorciato momentaneamente le distanze. Poi, l’attaccante scelto dal Cholo Simeone si è nuovamente rimesso in proprio, chiudendo la pratica e regalando una vittoria pesantissima alla squadra di Madrid.

Nonostante il 3-1 finale, però, l’Atletico resta in una situazione scomoda, tenendo conto di una differenza reti che recita -2. In questa speciale classifica, Psg a +3 e Botafogo a +2, con i brasiliani prossimi avversari dei Colchoneros. Se il Psg dovesse battere, come da pronostico, i Seattle Sounders all’ultima giornata, all’Atletico servirebbe una vittoria con quattro gol di scarto per accedere al turno successivo. Pesa, in tal senso, il 4-0 maturato all’esordio contro i parigini.