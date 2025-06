Psg, futuro Donnarumma ormai deciso e il portiere esulta per Gattuso in azzurro

Si va verso il prolungamento del contratto con i francesi campioni d'Europa, intanto Gigio saluta con gioia l'avvento del nuovo ct della Nazionale

È una delle soap opera dell’estate al Paris Saint-Germain. Il futuro di Gianluigi Donnarumma con i colori del club della capitale è uno dei temi caldi della finestra di mercato per la dirigenza sportiva del PSG. Sebbene gli rimanga solo un anno di contratto (giugno 2026), il portiere italiano non ha ancora firmato un nuovo contratto e da mesi si susseguono voci su un suo possibile addio.

Chi sta tentando Donnarumma

Non mancano nei top-team europei gli estimatori del portiere stabiese: dal Bayern al Real Madrid per finire alla Juventus. Nonostante una brillante Champions League in cui è stato uno degli eroi, Donnarumma e il PSG non hanno ancora trovato un terreno comune prima di volare negli Stati Uniti, dove il club sta attualmente giocando la Coppa del Mondo per Club.

Le trattative col Psg

Ma secondo il portiere italiano le cose stanno cambiando favorevolmente. Parlando ai media a Irvine alla vigilia della partita tra Botafogo e Psg (stanotte alle 3 ora italiana), il portiere si è detto ottimista sulla questione, spiegando che le discussioni stavano procedendo nella giusta direzione: “Stiamo andando avanti, stiamo andando avanti. Il mio agente (Enzo Raiola) sta parlando con il club. Ma non ci sono problemi. Ora sono concentrato sulla partita. Sicuramente giocare alle 12 non è facilissimo ma non è un alibi perché ci sono anche gli avversari: è un torneo importantissimo ed è un nostro obiettivo quindi bisogna dare il 100%, bisogna trovare motivazioni giuste per andare a vincerlo, prima pensare partita per partita e poi cerchiamo tutti insieme di portarlo a casa”.

Donnarumma e la telefonata a Gattuso

In caso di fallimento delle trattative e di una possibile partenza del loro portiere titolare, i vertici del club della capitale hanno attivato la pista Lucas Chevalier, 23 anni e autore di un’intera stagione da titolare con il Losc al punto da essere eletto miglior portiere della Ligue 1 ma tutto lascia pensare che a difendere i pali dei campioni d’Europa sarà il portiere della Nazionale azzurra che a proposito del cambio in panchina ha detto: “Mi dispiace per mister Spalletti perché ho un gran rapporto con lui e mi spiace come sia finita, do un benvenuto a mister Gattuso perché lo conosco, un grande uomo e un grande allenatore, sicuramente farà di tutto e noi faremo di tutto per andare al Mondiale, ma sono contento che sia con noi, l’ho ritrovato, l’ho sentito, è carichissimo, sono contento di poter lavorare con lui”.