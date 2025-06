Donnarumma si allontana dal Psg, Bayern Monaco e Real Madrid lo vogliono: ci pensa anche l'Inter

Il portiere non ha ancora rinnovato il contratto con i francesi e potrebbe diventare pezzo pregiato del calciomercato europeo: anche i nerazzurri stanno pensando di iscriversi alla corsa

Ventinove anni fa due guanti “italiani” alzavano la Coppa dei Campioni: erano quelli di Angelo Peruzzi, portiere della Juventus. Dopo di lui, Gigio Donnarumma, che sabato ha ripreso una tradizione interrotta da troppo tempo.

Donnarumma, la consacrazione

Una stagione speciale, per il numero uno di Castellammare, che finalmente è diventato “grande”. Perché, al netto di una finale in cui è stato scarsamente impegnato dall’Inter, ha disputato una Champions di altissimo livello, a differenza del passato in cui spesso è incappato in errori a volte anche gravi. E in avvio di stagione lo stesso Luis Enrique gli aveva preferito il portiere di riserva Matvey Safonov, giustificando la scelta con motivazioni tecniche legate alla capacità di costruire il gioco partendo dalla propria area e gestire il pressing degli avversari.

Donnarumma, mani sulla Champions

Ma con il passare dei mesi Donnarumma si è ripreso tutto con gli interessi, reagendo con grande professionalità e tornando protagonista nei momenti più importanti della stagione. Decisivo contro il Liverpool, parando i rigori di Darwin Nunez e Curtis Jones, decisivo ai quarti di finale contro l’Aston Villa, grazie a tre parate fondamentali – tra cui una piuttosto spettacolare su Tielemans. Decisivo infine in semifinale contro l’Arsenal.

La “benedizione” di Buffon

Ed il suo predecessore, Gigi Buffon, lo ha sottolineato: “Gigio è un fiore all’occhiello per la nostra Nazionale, ha vinto un trofeo di grande prestigio e questo non fa che aumentare il livello che sta raggiungendo Gigio e l’apprezzamento che si ha nei suoi riguardi”. Così il capodelegazione della Nazionale, Gigi Buffon, ospite in studio a RaiSport e in merito alle prestazioni del neo-campione d’Europa, Gigio Donnarumma, portiere del Psg e capitano della Nazionale. “Penso che questa sia stata la migliore stagione di Gigio, perchè ha avuto continuità di rendimento, per noi è una bellissima notizia”.

Donnarumma, futuro in bilico

E ora, il futuro, tutto da scrivere come confermato dal portiere nelle parole rese a Sky dopo la finale. “Non so se resto. Vedremo nei prossimi giorni”. Il contratto è in scadenza, e non si parla ancora di rinnovo. Tra poco più di 12 mesi scadrà il suo contratto con il club dell’emiro Al Thani, e le sue parole nel dopo gara sono state emblematiche. Da mesi attorno a lui ci sono interessi importanti: innanzi tutto il Bayern Monaco, che ha Neuer ai titoli di coda.

L’Inter potrebbe pensarci

Nella medesima situazione si trova il Real Madrid, che cerca un erede al 33enne Courtois. Ma un grande portiere come Donnarumma tiene desta l’attenzione di tutti i principali cub europei: dal City, passando per il Barcellona, fino all’Inter, che dovrà rinnovare profondamente la sua rosa e potrebbe trovare in Gigio il sostituto del pur bravissimo Sommer, che a dicembre compirà 37 anni.