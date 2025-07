Donnarumma, ora il PSG prova a blindarlo: in Francia sono pazzi di lui. E arriva anche il perdono di Musiala

Dalle critiche agli elogi: il capitano della Nazionale ha fatto cambiare idea anche al suo club, che ora vuole rinnovargli il contratto. Il gesto di Musiala dopo l'infortunio choc

Forse non vincerà il Pallone d’Oro, Gigio. Ma, in attesa della finale del Mondiale per Club che potrebbe rendere la sua stagione memorabile, Donnarumma è già riuscito a conquistare il più prestigioso dei riconoscimenti. Sì, perché il capitano della Nazionale ha fatto ricredere i francesi e anche il PSG, che ora vuole blindarlo. Ed è arrivato pure il perdono di Musiala.

Il Pallone d’Oro di Donnarumma: basta critiche

Ora Gigio ha convinto proprio tutti. Merito delle super parate nelle notti di Champions che hanno consentito al PSG, reduce dal poker al Real Madrid nella semifinale Mondiale, di salire sul tetto d’Europa per la prima volta nella sua storia. Al bando le critiche, che in passato sono state anche feroci per qualche topica di troppo commessa proprio in Europa: sull’ex portierone del Milan oggi piovono soltanto elogi.

L’ex compagno di squadre Alexandre Letellier ha ricordato a RMC i momenti difficili vissuti dal numero uno di Castellammare di Stabia: “I media sono sempre stati molto duri con loro. Avevamo l’impressione che non lo avrebbero mai lasciato in pace: tutti gli stavano sempre addosso, sia quando giocava col PSG sia in Nazionale”. Ma lo scenario si è ribaltato. Donnarumma è infatti considerato il portiere più forte del pianeta. Ed è un riconoscimento che vale più del Pallone d’Oro.

Anche il PSG ha cambiato idea su Gigio

Un po’ per i rapporti poco idilliaci con Luis Enrique, che a un certo punto della stagione gli ha perfino preferito il russo Safonov (ma giusto il tempo di una papera), un po’ per il suo ingaggio da 12 milioni netti all’anno, il PSG sembrava intenzionato a mollare Donnarumma, dal 2021 ai piedi della Torre Eiffel.

Però nel calcio tutto cambia molto in fretta. E il capitano della Nazionale, che ha il contratto in scadenza nel 2026, è ora più vicino alla permanenza nella capitale francese. Nonostante le sirene di altri club, l’estremo difensore ha sempre dichiarato di voler proseguire la sua avventura con i Rouge-et-Bleu. Il tempo gli stando ragione. Già, le parti ha riallacciato i contatti e sono a un passo dalla fumata bianca.

E arriva anche il perdono di Musiala

Gigio è stato travolto dalle critiche dopo lo scontro di gioco con Musiala durante i quarti di finale del Mondiale per Club, in seguito al quale il forte calciatore del Bayern Monaco ha riportato la frattura del perone associata a una lussazione della caviglia. Tra gli attacchi più feroci ricevuti, quello di Neuer, totem della corazzata bavarese e compagno di squadra di Jamal, che sarà costretto a uno stop di 4-5 mesi.

Ma a scagionare il portiere del PSG ci ha pensato lo stesso Musiala, che ha rotto il silenzio dopo l’infortunio. “L’operazione è andata molto bene e sono in buone condizioni. Ma ci tenevo a dire che non accuso nessuno per questo, situazioni come queste accadono”. Insomma, caso chiuso.