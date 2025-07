Donnarumma sotto choc al centro di una polemica che non investe Musiala, qual è l'obiettivo? Sondaggio

Il portiere del PSG è stato colpito da accuse da parte di colleghi come Neuer e anche difeso da altri portieri e giocatori. Lo scontro era davvero evitabile? Che opinione avete in merito?

Nonostante la buona nuova che interessa Jamal Musiala, che ha subito un infortunio meno grave del previsto, chi si trova al centro di un autentico fuoco amico patisce le conseguenze di un gesto che pare involontario, non preventivato. Gigio Donnarumma soffre e subisce l’impatto mediatico di quel che segue alla constatazione della frattura del tedesco ma soprattutto le dichiarazioni rilasciate da colleghi di levatura internazionale che non hanno risparmiato critiche al portiere del PSG.

Partiamo dalla news confortante: Musiala è uscito da Psg-Bayern Monaco al Mondiale per club come abbiamo visto tutti, ma l’esito degli esami diagnostici ha restituito un esito meno grave di quanto apparso in un primo momento. Nello scontro con Donnarumma, il 22enne attaccante tedesco ha rimediato la frattura del perone della gamba sinistra e la lussazione della caviglia. Per lui uno stop che si aggira tra i quattro e i cinque mesi che non cancella il danno, ma alleggerisce.

Lo scontro tra Musiala e Donnarumma è avvenuto nei minuti di recupero del primo tempo del quarto di finale tra Psg e Bayern, vinto alla fine dai francesi 2-0. Musiala è rimasto sul terreno di gioco, vinto dal dolore ed è stato portato fuori in barella mentre Donnarumma, che si è reso conto di quanto era accaduto, a sua volta ha pianto, vinto dall’emozione per quello che stava vedendo: “Tutte le mie preghiere e i miei auguri sono per te, Jamal Musiala”, ha scritto a posteriori sui social.

Proprio dai colleghi che occupano il posto tra i pali sono arrivati messaggi e dichiarazioni agli antipodi. Solidale con lui anche Walter Zenga, che ha mostrato nelle sue storie alcune immagini eloquenti e lo stesso infortunio subito da Gigio al volto. Ma non solo. Chi si è schierato con l’estremo difensore del PSG è stato anche Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid: “E’ stata solo sfortuna. Noi portieri andiamo sul pallone, quando un attaccante va a contrasto con un portiere, non si preoccupa se finisce per colpirci al volto. E’ ingiusto incolpare Donnarumma, lui prende il pallone, Musiala si fa male nel movimento successivo”.

Neuer a fine partita è stato piuttosto duro nei confronti del numero 1 della nazionale: “Ha accettato il rischio di far male al suo avversario. In quella situazione non doveva uscire in quel modo, era un rischio. Sono andato da Donnarumma e gli ho chiesto perché non andasse da Jamal. Per me è una questione di rispetto, avvicinarsi e augurare tutto il meglio. Poi ce l’ha fatta. Io sinceramente avrei reagito in modo diverso”, ha detto il portiere del Bayern lanciando una critica all’azzurro.

Ma rivedendo le immagini e contestualizzando l’episodio di gioco, si può davvero imputare a Donnarumma una qualche azione poco prudente? Così non pare. Rimane l’augurio per Musiala e il calcio tedesco di rivederlo in campo, quanto prima.