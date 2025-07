Juventus, Damascelli al veleno: Sancho ha problemi personali, Comolli sta lavorando a favore del Milan

La firma de Il Giornale, che ha lasciato Milano per tornare a vivere in Puglia, demolisce le mosse della Vecchia Signora sul mercato e stronca il dg

E’ sempre stato vicino alla Juventus, non foss’altro che per la grande amicizia che tuttora lo lega a Michel Platini, ma a Tony Damascelli le mosse dei bianconeri sul mercato proprio non convincono. Parlando a Radio Radio la firma de Il Giornale è diretto nelle sue critiche.

La scelta di vita di Damascelli

Il giornalista barese dal 2008 ha lasciato Milano e assieme alla moglie ha comprato una masseria a Morciano di Leuca (Lecce) che ora è la loro casa ma ne ha ricavato anche tre stanze, per permettere ai clienti un soggiorno all’insegna della privacy e del relax.

“L’idea era di ritornare ai luoghi della mia infanzia, dopo aver girato il mondo – ha detto al Corriere della Sera – Ma è stata mia moglie Laura a decidere che questo dovesse essere il nostro tetto. Continuo a lavorare da qui, scrivo e faccio collegamenti in tv. Il mio taccuino è diventato un pc, che va bene tanto a Tokyo quanto nel Salento. Abbiamo scelto questo posto perché volevamo sentirci liberi, entrambi abbiamo girato il mondo e il mondo ci ha portato qua. Adesso sono l’inviato di me stesso».

“Abbiamo ospitato e ospitiamo ancora sportivi, gente dello spettacolo, personalità pubbliche, chef stellati. Persone che qui hanno staccato da tutto e che ci hanno gratificato, dicendoci che qui si sono trovati in paradiso. Chi sono? Non posso dirlo, è il senso del loro soggiorno qui».

Le critiche alla Juventus

E proprio in uno dei suoi collegamenti Damascelli ha avuto parole velenose per la Juve, partendo dall’idea Vlahovic al Milan: “Sembra che Comolli stia lavorando per Cardinale… Il Milan porta a casa un ragazzo del 2000 che la Juve ha gestito malissimo dal punto di vista contabile. La Juventus continua ad essere una succursale, mentre il Milan cresce sensibilmente”

Dopo aver sistemato anche Conceicao (“I soldi a cui rinuncia ora Conceiçao li prenderà poi durante il periodo del contratto. Ci saranno bonus e quei 3 milioni torneranno nel circuito: non ci sono evangelici nel calcio. Hanno deciso alla fine di confermare lui e mollare almeno per il momento Sancho”) anche dei dubbi su possibili nuovi arrivi: “Sancho è un buon giocatore, ma ha dei problemi personali un po’ delicati e alla Juve non si fidano del tutto”.

Di recente Damascelli aveva “demolito” anche Comolli: “Sul nuovo DG della Juventus ho letto solo le notizie di alcuni giornali che parlano del suo curriculum. Forse è meglio leggerlo nel vero senso della parola, decodificarlo. Lui è stato licenziato due volte dal Saint-Étienne, tanto per dire. E non per motivi tecnici… Basta informarsi. È un personaggio negativo per me, negativo ai massimi”.

“E la domanda sorge spontanea: perché anche se questo personaggio fa parte del gruppo RedBird di Cardinale, non l’ha preso il Milan? Basta fare due più due e viene cinque, non viene quattro… Questa storia è l’ennesima conferma della confusione che regna nella Juventus. Comolli mi viene presentato come il nuovo DG. Quando mi dicono che affiancherà Scanavino mi viene da ridere. Ma cosa vuol dire? Ma cosa fa Scanavino? Occhio eh, stiamo parlando della Juventus. È una società quotata in borsa”.