Donnarumma, agente Raiola apre all'Inter: “Il passato al Milan non sarebbe un problema”

Gigio ha il contratto in scadenza col Psg nel 2026: il suo futuro si deciderà dopo la finale di Champions. E spunta la promessa del portiere a Raiola

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Tra l’Inter e la Champions c’è di mezzo Donnarumma, eroe del Psg nella fase a eliminazione diretta della coppa dalle grandi orecchie. E, chissà, magari portiere del domani. Sì, perché Gigio ha il contratto in scadenza nel 2026 e il suo nome è stato più volte accostato proprio ai nerazzurri. Del futuro del capitano della Nazionale ha parlato il suo procuratore Vincenzo Raiola.

Donnarumma: dopo la Champions schiarita sul futuro

Se fino a dicembre il futuro di Gigio sembrava lontano dalla Torre Eiffel anche per via di un rapporto poco idilliaco con Luis Enrique, nel 2025 il portierone di Castellammare di Stabia ha fatto ricredere proprio tutti. Merito delle sue super prestazioni in Champions, grazie alle quali il Psg è approdato in finale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra due giorni l’ultimo atto con l’Inter a Monaco di Baviera, poi arriverà il momento di affrontare col club il delicato argomento rinnovo. Donnarumma, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2026: sarà dentro o fuori, perché il caso Mbappé ancora brucia e i parigini non intendono correre il rischio di perdere un’altra stella a zero. “Non abbiamo nessuna fretta, Gigio sta bene a Parigi” ha sottolineato l’agente del portiere, Vincenzo Raiola, a TuttoSport.

L’agente non chiude al trasferimento all’Inter

Negli ultimi mesi più volte Donnarumma è stato accostato all’Inter, che prima o poi dovrà rimpiazzare Sommer per ragioni anagrafiche. Sollecitato sull’ipotesi di un ritorno nel capoluogo lombardo ma con colori diversi da quelli del Milan, Raiola ha risposto così: “Gli apprezzamenti di club importanti fanno solo piacere. Non ci abbiamo proprio pensato, ma se non dovessimo trovare un accordo col Psg, allora valuteremmo altre strade. Senza escludere nulla”.

Insomma, il suo passato in rossonero non costituirebbe un problema né un freno sulle scelte professionali del 26enne estremo difensore campano.

La promessa di Gigio a Mino Raiola

Gigio va a caccia del poker: dopo aver vinto Ligue 1, Coppa di Francia e Supercoppa, spera di completare l’opera con la Champions League. Dovesse mandare al tappeto l’Inter, diventerebbe tra i favoriti per la conquista del Pallone d’Oro.

“Ed è ciò che aveva promesso a Mino. Di solito sono premiati gli attaccanti, ma speriamo che possa accadere. Sicuramente mio cugino da lassù starà facendo il tifo per lui” chiosa Vincenzo Raiola.