Psg, Donnarumma: una rivincita che sa di addio, con Luis Enrique non c'è feeling

Il numero uno dei parigini ha posto interrogativi sulla sua permanenza a Parc des Princes: dall'Italia, intanto, arrivano le prime voci di mercato

Il Paris Saint-Germain ha scritto una nuova, gloriosa pagina della sua storia conquistando la Champions League 2024/25. Per il club francese si tratta della prima storica affermazione nella coppa dalle grandi orecchie, centrata grazie a un travolgente 5-0 inflitto all’Inter di Inzaghi. In questa notte da sogno per i parigini c’è anche un pizzico d’Italia, rappresentato da Gigio Donnarumma, protagonista di una stagione da incorniciare per il PSG.

Al triplice fischio, l’estremo difensoresi è goduto i festeggiamenti: prima le lacrime, poi il tricolore sulle spalle e il bacio alla coppa. Ma mentre Parigi celebrava il suo primo trionfo nella massima competizione europea, nel post-partita l’attenzione si è spostata anche sul futuro del portiere azzurro. Lo stesso ex Milan ha lasciato intendere che la sua permanenza a Parc des Princes è in bilico, e dall’Italia iniziano già a rincorrersi le prime voci di mercato.

Futuro Donnarumma: “Non lo so, vedremo in questi giorni”

Nel momento più bello della stagione, nel pieno dei festeggiamenti per una vittoria storica, Gigio Donnarumma ha lasciato spazio anche a qualche riflessione dal sapore incerto. Ai microfoni di Sky Sport, il portiere del PSG ha parlato del proprio futuro con parole che lasciano tutto in sospeso, senza sbilanciarsi. Alla domanda se rinnoverà con il club parigino, Gigio ha glissato: “Non lo so, vediamo in questi giorni. Ora penso alla Nazionale, ci aspettano partite importanti e complicate per il Mondiale e bisogna andarci concentrati”. Una risposta che chiaramente pone grandi interrogativi sul suo futuro.

Donnarumma, possibile ritorno in Italia?

Il contratto di Donnarumma è in scadenza nel 2026, ma le voci su una possibile separazione con il Paris Saint-Germain circolano già da tempo. Già nella finestra di mercato di gennaio si era parlato di un possibile addio, anche se si trattava di semplici indiscrezioni. Ora però lo scenario è diverso: la stagione, da sogno, vissuta dal club parigino e dallo stesso estremo difensore azzurro, è giunta al termine. Donnarumma ha risposto sul campo alle critiche, confermandosi tra i portieri più affidabili del panorama europeo.

Adesso è tempo di celebrare la Champions, ma a tempo debito arriveranno le valutazioni. Il futuro del classe ’99 resta un rebus, con la possibilità concreta che possa lasciare la Francia. Magari per tornare in Italia, dove non mancano i club interessati. A rendere ancora più incerto lo scenario c’è anche il rapporto con Luis Enrique. Se ne è parlato a più riprese nel corso della stagione, tra incomprensioni tattiche e scelte tecniche non sempre condivise. Alcuni episodi, tra cui il mancato abbraccio tra i due anche nella notte del trionfo, alimentano il dubbio su un feeling mai realmente sbocciato.

Non solo Inter: spunta anche il Napoli

L’interesse dell’Inter per per Gigio Donnarumma è ormai noto. Con Sommer che ha il contratto in scadenza nel 2026 e una carta d’identità che inizia a pesare, il club di Viale della Liberazione potrebbe scegliere di puntare sull’ex Milan. Da mesi i nerazzurri si muovono sotto traccia, lavorando dietro le quinte, protetti da smentite di facciata. L’ultima è arrivata proprio dall’agente del portiere Enzo Raiola: “Voci sull’Inter? Fanno piacere, ma dai diretti interessati non è arrivato nulla”. Ma si sa, nel calciomercato gli scenari possono cambiare in un lampo.

Nelle ultime ore, però, si è affacciato anche il Napoli. Il club azzurro sarebbe pronto a fare un tentativo per portare Gigio in Campania. Dopo la vittoria dello Scudetto e con la conferma in panchina di Conte, la società partenopea vuole alzare il livello della rosa, e puntare su un portiere del calibro di Donnarumma significherebbe fare un salto di qualità significativo anche tra i pali. Il futuro del classe ’99 resta dunque in bilico, ma intorno al suo nome iniziano già a muoversi diverse pretendenti pronte a cogliere l’occasione.