Juventus, i no di Vlahovic alla Turchia esasperano i tifosi: rabbia e rassegnazione sui social 

Gli ultimi rifiuti del serbo alle proposte di Galatasaray e Fenerbahce hanno scatenato le reazioni dei supporter bianconeri sul web

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

No dopo no, il rapporto tra Dusan Vlahovic e i tifosi della Juventus si fa sempre più complicato. Gli ultimi rifiuti del serbo alle proposte provenienti dalla Turchia hanno fatto esplodere rabbia e rassegnazione sui social.

Juventus, i no di Vlahovic alla Turchia

Alcuni si limitano a chiamarlo Mr. No, ma sui social c’è anche chi, tra i tifosi della Juventus, utilizza toni molto più duri per Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è tornato sotto accusa dopo aver rifiutato le proposte del Galatasaray e del Fenerbahce, che negli ultimi giorni hanno sondato la sua disponibilità ad un trasferimento in Turchia. Una soluzione che accontenterebbe la Juventus, dopo che la dirigenza ha abbassato il prezzo del cartellino di Vlahovic a soli 25 milioni di euro, pur di risolvere la situazione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I piani della Juventus

Già perché la Juventus ha bisogno di liberarsi di Vlahovic e del suo contratto da 12 milioni di euro per poter trovare le risorse necessarie a finanziare il mercato della rifondazione affidata a Damien Comolli dietro la scrivania e a Igor Tudor in panchina. Rifondazione che, nei piani del club, dovrebbe passare dal riscatto di Randal Kolo Muani e dall’arrivo di un altro centravanti, in grado di offrire maggiori garanzie in termini di continuità rispetto al serbo: Victor Osimhen e Viktor Gyokeres sono i grandi obiettivi della Juventus, che alla fine però potrebbe virare anche su un altro profilo.

La via d’uscita di Vlahovic

Vlahovic, invece, ha interessi diversi. Al trasferimento in Turchia, dove potrebbe essergli garantito uno stipendio simile a quello percepito alla Juventus, non ci pensa proprio: vuole un top club. Ma quelli europei non sono interessati a lui e il Milan di Massimiliano Allegri – dove l’attaccante si trasferirebbe con piacere – non ha le risorse per garantirgli il suo attuale stipendio.

Insomma la Juventus e Vlahovic sono in una situazione di stallo che di sicuro danneggia di più il club: al serbo resta comunque l’ipotesi di restare un altro anno in bianconero e poi andare poi nel 2026 a parametro zero in una squadra che gli assicuri un ingaggio pari o comunuque vicino a quello attuale.

Tifosi tra rabbia e rassegnazione

La situazione ovviamente non fa felici i tifosi della Juventus, che si dividono tra quelli arrabbiati e quelli rassegnati. Del primo gruppo fa parte ad esempio AngeloG: “Ma se Vlahovic vuole solo Allegri, non lo sa che a 12 o neanche a 8,5 milioni il Milan non ci arriva nemmeno per sbaglio?”, scrive su X. “Che il suo obiettivo rimanga un top club fa abbastanza sorridere. Stipendio da top e prestazioni indecenti”, attacca Gian. “Caro Dusan, ci sarà sicuramente la fila per te”, commenta sarcastico Okapi.

Luca, invece, fa parte del gruppo degli juventini rassegnati alla permanenza di Vlahovic: “O accetta di andare in Turchia o in Arabia, oppure ce lo teniamo per un altra stagione: nessuno lo vuole”, commenta. “Se Vlahovic vuole cambiare squadra, a meno che non voglia andare a giocare in Turchia, deve abbassarsi di tantissimo lo stipendio. E non lo farà”, aggiunge Salvatore. “Mister No non andrà in Turchia e nessun altro top club lo prenderà: Vlahovic ci bloccherà il mercato”, aggiunge Giuo sintetizzando il sentimento di rassegnazione di gran parte degli juventini.