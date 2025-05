Pagelle Psg-Arsenal: Luis Enrique raggiunge l'Inter in finale di Champions, decisivi Fabian Ruiz e Hakimi

Le pagelle della sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal, valevole per la semifinale di ritorno di Champions League: i parigini raggiungono l'Inter a Monaco.

A cinque anni di distanza, il Paris Saint-Germain torna a giocarsi una finale di Champions League. 2-1 al Parco dei Principi contro l’Arsenal grazie ai gol di Fabian Ruiz e Hakimi. Saka prova a riaprire tutto, ma è troppo tardi. I parigini, in una serata magica, possono persino permettersi di arginare l’errore di Vitinha sul rigore. La squadra di Luis Enrique affronterà l’Inter nella finale di Monaco di Baviera, in programma per sabato 31 maggio.

Champions League, la finale è Inter-PSG

I parigini giocheranno nella casa della squadra che li ha battuti nella loro ultima finale di Champions League. Nel 2020 l’ultimo atto in pieno periodo Covid con la sconfitta del Psg contro il Bayern: il gol decisivo lo segnò il ragazzo cresciuto all’ombra della Torre Eiffel (ed ex Juve) Kinglsey Coman. Dembelé e compagni hanno nuovamente la possibilità di scrivere la parola fine sull’ossessione degli ultimi anni, con il triplete che è ancora ampiamente raggiungibile. Ma l’Inter, naturalmente, farà di tutto per evitarlo.

Le pagelle del Psg

Donnarumma 8 : Decompone l’iniziale fiducia dell’Arsenal con i miracoli su Martinelli e Odegaard, poi evita l’eurogol di Saka. Rischia di rovinare tutto con un’uscita a vuoto nel finale.

: Decompone l’iniziale fiducia dell’Arsenal con i miracoli su Martinelli e Odegaard, poi evita l’eurogol di Saka. Rischia di rovinare tutto con un’uscita a vuoto nel finale. Hakimi 7,5 : Cresce nel corso della partita. Prima conquista il rigore, poi segna il gol del raddoppio.

: Cresce nel corso della partita. Prima conquista il rigore, poi segna il gol del raddoppio. Marquinhos 5,5 : Guida bene la difesa, fino al gol di Saka, dove cerca troppo il fallo e non lo conquista.

: Guida bene la difesa, fino al gol di Saka, dove cerca troppo il fallo e non lo conquista. Pacho 6 : Non sarà tra le super star della squadra, ma regge bene il colpo dell’attacco estroso dell’Arsenal.

: Non sarà tra le super star della squadra, ma regge bene il colpo dell’attacco estroso dell’Arsenal. Nuno Mendes 6 : Qualche errore di troppo nella costruzione, molto meglio nella marcatura su Saka (dall’88 Ramos 6 ).

: Qualche errore di troppo nella costruzione, molto meglio nella marcatura su Saka (dall’88 ). Joao Neves 7 : Gioca con la personalità di un veterano, importantissimo in contenimento.

: Gioca con la personalità di un veterano, importantissimo in contenimento. Vitinha 6,5 : Estremamente fondamentale in entrambe le fasi, si propone in avanti e fa da muro dietro. Il rigore però è orribile.

: Estremamente fondamentale in entrambe le fasi, si propone in avanti e fa da muro dietro. Il rigore però è orribile. Fabian Ruiz 7,5 : Stop di petto e mancino sul primo palo, un gol clamoroso e pesante. Partita importante, non solo per la rete.

: Stop di petto e mancino sul primo palo, un gol clamoroso e pesante. Partita importante, non solo per la rete. Kvaratskhelia 7 : Colpisce un palo con la sua solita giocata accentratrice. Conquista la punizione che porta al gol di Fabian Ruiz. Prezioso anche in ripiegamento, raddoppia bene su Saka.

: Colpisce un palo con la sua solita giocata accentratrice. Conquista la punizione che porta al gol di Fabian Ruiz. Prezioso anche in ripiegamento, raddoppia bene su Saka. Doué 5 : Da centravanti non rende come al solito, impalpabile per quasi tutta la partita (dal 74′ Lucas Hernandez 6 ).

: Da centravanti non rende come al solito, impalpabile per quasi tutta la partita (dal 74′ ). Barcola 5: Sostituire Dembelé era tutt’altro che semplice, e infatti non ce la fa. Spreca il colpo del ko (dal 70′ Dembelé 7).

Le pagelle dell’Arsenal