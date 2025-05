Psg, Donnarumma torna a giocare un derby: storica promozione del Paris Fc, il club di Arnault e Red Bull

Dopo il pareggio col Martigues (1-1), il Paris FC conquista la promozione in Ligue 1: sarà derby col PSG di Gigio, in campo e fuori

Da Milan-Inter a Psg-Paris. Per Gigio Donnarumma si profila un nuovo derby alle porte. Non ne gioca uno da oltre quattro anni, dal 21 febbraio 2021, quando lui raggiunse le 200 partite in A (più giovane di sempre a toccare questo traguardo in A) ma il Milan perse contro l’Inter. Parigi, infatti, avrà un’altra squadra in Ligue 1 nella prossima stagione: il Paris FC. Dopo 35 anni di assenza, il derby parigino tornerà a infiammare la massima serie francese, grazie alla promozione aritmetica conquistata dalla squadra di Gilli. Il pareggio contro il Martigues (1-1) ha sancito l’accesso alla Ligue 1 del club, che lo scorso ottobre è stato acquisito per il 52% dalla famiglia di Bernard Arnault e per il 10,6% dal gruppo Red Bull.

Paris FC e la sfida con il PSG

Da quando lo scorso autunno il Paris FC è passato sotto il controllo della famiglia Arnault, affiancata dal colosso Red Bull e dalla figura di Jurgen Klopp, il club parigino ha imboccato una nuova, ambiziosa rotta. Con la storica promozione in Ligue 1, per il Paris FC si apre ora una nuova era, fatta di sogni e concrete aspirazioni.

Ma il salto di categoria è solo l’inizio. La vera sfida sarà quella contro il gigante PSG, dominatore incontrastato del calcio francese. Una rivalità che promette scintille, non solo sul rettangolo verde. Il Paris FC, potenza in rampa di lancio, si appresta a disputare questa sfida e lo farà anche con una novità logistica: la nuova casa sarà il Jean Bouin, impianto da 20.000 posti situato accanto al Parco dei Principi. Due club, due filosofie, due visioni del calcio…separati soltanto da una strada.

Ferracci: “Non ci muoveremo dalla Ligue 1”

Una notte che rimarrà nella storia per il Paris FC e i suoi tifosi, che alle 2.30 hanno accolto la squadra in aeroporto per un delirio di passione. Il pareggio contro il Martigues, frutto di un botta e risposta tra Hamel e Orinel, è stato sufficiente per permettere ai parigini di conquistare la matematica promozione in Ligue 1. Complice il 3-3 tra Metz e Rodez. Al triplice fischio, l’emozione era incontenibile: il Paris FC è la seconda squadra promossa nella massima serie francese, dopo il Lorient.

Il silenzio carico di tensione prima del fischio d’inizio, seguito dall’esplosione di gioia. Pierre Ferracci, presidente del club, ha voluto dedicare la promozione a Christian Amara, presidente onorario del Paris FC scomparso tre mesi fa. Come riportato da Le Parisien, Ferracci ha dichiarato: “Voglio ricordare Christian Amara, avrebbe adorato vivere questo momento. Sarà il secondo club parigino in Ligue 1, se ne parla da quasi 50 anni e questi ragazzi sono stati la chiave del successo. Questo campionato è così duro. In hotel ho detto ai miei ragazzi di divertirsi. Ora ho altro da dire: non ci muoveremo dalla L1”.

Antoine Arnault: “Ora ci divertiamo, siamo qui per restare”

I minuti finali della gara contro il Martigues sono stati un concentrato di agitazione anche e soprattutto per i dirigenti del club. Nelle tribune dello stadio Francis-Turcan, anche Antoine Arnault, figlio di Bernard, non ha saputo trattenere la propria emozione. Dopo il triplice fischio, è corso in campo a festeggiare con staff e giocatori.

Come dichiarato da Le Parisien, Antoine ha dichiarato: “Li conosco solo da sei mesi, ma sono davvero orgoglioso di far parte di questa avventura. Ci siamo presi il nostro tempo e sono ragazzi molto intelligenti. C’è stato un momento di pressione a metà stagione, ma sono riusciti subito a riprendersi. Le ultime sei partite sono state straordinarie. È un gioco mentale”.

L’azionista di maggioranza del club ha sottolineato il ruolo cruciale di Ferracci, commentando: “Orgoglioso della mia famiglia e di Parigi. È passato tanto tempo dall’ultima volta che Parigi ha visto due squadre in Ligue 1. Bisogna sottolineare il lavoro di Ferracci e del suo team”. E proseguendo, ha aggiunto: “Avevamo analizzato attentamente questo club e visto che era una grande squadra con valori. Abbiamo portato qualche piccolo contributo insieme al nostro partner, Red Bull, con cui scambiamo molto dietro le quinte. Anche questo ha fatto la differenza. Meritano le congratulazioni lo staff e i giocatori. Complimenti a loro. Ora ci divertiamo, siamo qui per restare”.