Klopp spiega il nuovo ruolo in Red Bull, ma il richiamo del campo può riportarlo in panchina

L’ex tecnico del Liverpool ha parlato del suo incarico da Head of Global Soccer della multinazionale: “Ma non è detto che non possa tornare ad allenare”

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Jurgen Klopp non è più un allenatore, ma potrebbe tornare a esserlo… L’ex tecnico del Liverpool lo ha ammesso a margine della conferenza stampa da Head of Global Soccer di Red Bull, multinazionale a cui appartengono diversi club nel mondo, a partire da Lipsia e Salisburgo.

Klopp si presenta: è l’Head of Global Soccer di Red Bull

Dalla panchina alla scrivania: questo il salto che Jurgen Klopp ha deciso di compiere accettando l’incarico di Head of Global Soccer per Red Bull. Dopo l’addio al Liverpool, l’ormai ex allenatore tedesco non ce l’ha fatta a restare a lungo lontano dal calcio, pur accettando di fatto un mestiere per lui del tutto nuovo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“So che ci sono cose molto più importanti del calcio – ha spiegato Klopp in conferenza stampa – ma l’impatto che ha è forte e io sono orgoglioso di farne parte. Mi considero un medico, ovunque sia do tutto me stesso e ora lo faccio per Red Bull. Questo incarico riflette quello che volevo fare, sono molto emozionato, ma sento anche di poter essere di grande aiuto”.

Klopp, dalla panchina alla scrivania

Klopp coordinerà il settore tecnico-sportivo di Red Bull, gruppo di cui fanno parte diversi club professionistici in tutto il mondo: Lipsia, Salisburgo, Paris FC e Liefering (la seconda squadra di Salisburgo) in Europa, i New York Red Bulls in MLS, Bragantino e Bragantino II in Brasile, l’Omiya Ardija – ultimo acquisto del gruppo – in Giappone.

“Ora dovrò occuparmi di squadre di tanti Paesi, dal Brasile, al Giappone, agli Usa – ha continuato Klopp. Avrò l’opportunità di rendermi utile non a un solo club ma a un gruppo internazionale dove c’è tanto entusiasmo. E il mio sarà ben più di un ruolo consultivo. Ogni squadra ha le sue esigenze e per ciascuna cercheremo una soluzione per crescere insieme, il mio impegno sarà incentrato sulla strategia. Anche a Dortmund e a Liverpool il mio lavoro è sempre stato molto strategico, migliorare le squadre, le infrastrutture e la cultura”.

Klopp apre al ritorno in panchina

Klopp s’è detto felice di restare nel mondo del calcio, anche se con un nuovo ruolo. Tuttavia ha anche spiegato che in futuro potrebbe fare marcia indietro e tornare a vestire i panni dell’allenatore. “Sono in questo sport da molti anni e non ho mai perso la curiosità e questo progetto di applicare tutta la mia esperienza a vari team e strutture è l’ideale – ha raccontato il tedesco -. Per me, questo è il momento perfetto per fare questo lavoro. Poi non è detto che in futuro non torni in panchina…“.