F1, Sainz addio alla Ferrari tra angeli e demoni: "Volevo sfasciare tutto quando presero Hamilton"

La rivelazione choc di Carlos Sainz sul momento in cui la Ferrari gli comunicò che sarebbe arrivato Hamilton al suo posto

La Formula 1 si gode la prima domenica di sosta dopo diversi giorni di polverone, non senza polemiche e strascichi, sollevato dall’addio di Christian Horner alla Red Bull. Lo scorso anno il circus ha vissuto un’altra separazione importante, anzi doppia. Il “divorzio” tra Hamilton e la Mercedes e quello tra Sainz e la Ferrari. Proprio lo spagnolo nelle ultime ore è tornato sul momento in cui venne a sapere da Vasseur che non sarebbe rimasto in rosso e ha rivelato alcuni particolari dei 12 mesi passati da separato in casa a Maranello.

Sainz: l’addio alla Ferrari che gli preferì Hamilton

Correva l’anno 2024, per la precisione il 1° febbraio. La Ferrari annuncia quello che molti definirono il colpo del secolo: Lewis Hamilton in rosso dal 2025. Una notizia che sconvolse tutto il mondo della F1. Pochi giorni prima, Frederic Vasseur aveva informato Carlos Sainz che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato e che non sarebbe rimasto a Maranello.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sainz quindi corse tutto il Mondiale 2024 sapendo che non sarebbe rimasto con la Ferrari oltre la scadenza naturale del suo contratto. Nonostante questo il pilota spagnolo ha vissuto una delle sue migliori stagioni in rosso vincendo due gare, in Australia addirittura a pochi giorni dall’operazione all’appendicite che lo aveva fermato in Bahrain, e poi in Messico, oltre a portare il Cavallino Rampante a contendere fino all’ultima gara il titolo costruttori alla McLaren. Poi tra gli applausi di tutto il team e dei tifosi ferraristi Carlos ha lasciato la Ferrari in direzione Williams.

Sainz e il demone: “Mi diceva di rompere tutto in Ferrari”

Dopo un Gp di Silverstone rovinato da Leclerc, Sainz nel corso del podcast High Performance è tornato su quell’annata, sui sentimenti e sullo stato d’animo all’indomani della notizia dell’arrivo di Hamilton al suo posto e ha rivelato alcuni particolari: “Un pilota con un ego smisurato avrebbe voluto fare a pezzi la Ferrari quell’anno e magari creare dissapori all’interno del team. Il mio demone mi diceva: ‘Ci sono così tante cose che vorrei dire, fare o cambiare“.

“Ma il mio angelo fortunatamente – continua Sainz – riuscì a prendere il sopravvento e disse: ‘No, non essere quel tipo di persona, sii il professionista, sii il tipo che darà assolutamente tutto fino all’ultima gara per questa squadra e per tutti coloro che non hanno nulla a che fare con quella decisione…’ Devo a loro il mio massimo livello di professionalità e un buon anno per la squadra, per me stesso, per tutti. Sarò un professionista, un bravo ragazzo, non quello che vuole incendiare questo posto”.