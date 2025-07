Diletta Leotta e Incardona sexy e volgari? Il retroscena sulle accuse della giornalista svizzera Maceri

Il volto femminile dell'emittente elvetica Bluesport ha sollevato un polverone involontario ma è una fake news, ecco come sono andate le cose

Cosa hanno a che fare Eleonora Incardona, Diletta Leotta, Giusy Meloni, Marialuisa Iacobelli con la loro collega svizzera Valentina Maceri, volto dell’emittente elvetica Blue Sport? Qualche giorno fa sono uscite dichiarazioni della Maceri a margine della presentazione del suo libro “F**k Female Empowerment: The Great Mistake of Modern Feminism”, che sono rimbalzate sui siti di tutto il mondo: “Personalmente direi che il modo in cui le giornaliste si presentano in Italia è a volte al limite. Penso che le donne debbano essere sexy, ma sempre con stile e classe. Questo a volte manca in Italia. Qui, il principio che il sesso vende vale più di tutto. Eleonora Incardona? Si occupa principalmente di DAZN BET, ovvero presenta le quote delle scommesse. E lo fa in modo molto sexy. A volte volgare”. Si tratta però di una fake news come spiega la Maceri ad Affari Italiani.

La sorpresa di Valentina Maceri

Non me ne ero neanche accorta. Ho capito che era successo qualcosa solo quando ho iniziato a ricevere messaggi su Instagram da spagnoli, francesi, italiani. Mi scrivevano ‘hai ragione, sono della tua opinione’. E io: ma cosa è successo? Su internet ho trovato migliaia di notizie con la mia foto accanto a quella di Diletta Leotta ed Eleonora Incardona. C’erano Marca in Spagna, il Sun in Inghilterra, Tuttosport in Italia. Ho pensato: scusate, mi sono persa qualcosa?”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Valentina Maceri, 32 anni, figlia di padre romano e madre sarda, ma cresciuta in Germania, ex calciatrice, ha studiato giornalismo, fatto stage con Sky e tutti i canali sportivi tedeschi (“Prima di fare la presentatrice sono diventata una giornalista vera. Ho scritto per la Bild, ho fatto un sacco di cose dietro le quinte) oggi lavora come freelance: parla cinque lingue – tedesco, inglese, spagnolo, francese e italiano – e ha deciso di raccontare ad Affari Italiani come sono andate davvero le cose. La storia inizia due mesi fa.

L’intervista manipolata

“Avevo dato un’intervista a RTL Germania prima dell’uscita del mio libro, che critica il femminismo moderno. Siccome sanno delle mie origini, mi hanno chiesto cosa penso delle trasmissioni di calcio italiane. Ho detto che in Germania da un lato siamo estremi – cerchiamo di essere più ‘maschili’ per farci accettare nel mondo calcio – mentre in Italia è l’opposto: le giornaliste sono molto esposte. Qualche giorno fa mi chiamano dalla Bild, con cui collaboro da quattro anni. Mi mandano un articolo di RTL sugli outfit delle nostre colleghe al Mondiale per Club in America, soprattutto quello di Eleonora Incardona. E mi citano usando le parole che avevo detto due mesi fa, ma riferendole al suo outfit di adesso”. Hanno preso dichiarazioni generiche di due mesi prima e le hanno appiccicate a un caso specifico di oggi. “Io quell’outfit della Incardona non l’avevo mai visto, figuriamoci giudicato”.

Poi ricorda la sua esperienza. “Per una partita di Champions mi sono messa una gonna lunga di pelle con il top abbinato. Niente di che, ero tutta coperta. Beh, sono scoppiate le polemiche perché ero ‘troppo sexy’ per la TV svizzera. In Germania mi considerano già troppo sexy per i loro standard, ma se dovessi lavorare in Italia probabilmente sarei troppo poco sexy. Sono due mondi agli antipodi. Se parli di DAZN o Sport Italia, spesso le colleghe non sono vestite adatte al contesto. Ma attenzione: da donna dico che sono bellissime ragazze e la TV è fatta di immagini, ti piace che anche il piatto sia servito bene”.

La differenza tra Sky e Dazn

Su Diletta Leotta invece dice “È bravissima, presenta bene, sembra simpatica. Se sia davvero competente sul calcio non lo so, non ci ho mai parlato di persona. Certo, ogni tanto qualche outfit è al limite, ma è una scelta del canale. DAZN evidentemente ha deciso di puntare su questa immagine. Ero una fan di Ilaria D’Amico, poi ci sono Giorgia Cenni, Federica Masolin, tutte brave colleghe. DAZN e Sport Italia hanno scelto un’altra strada. Su Sky vedo serietà. Su DAZN vedo belle ragazze simpatiche, ma non so quanta sostanza ci sia dietro”.