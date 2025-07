Inter battuta da... Allegri, il retroscena di Thiago Silva: "L'ho chiamato, mi ha passato buone informazioni"

Nerazzurri eliminati dal Mondiale per Club, anche grazie ai consigli dell'attuale allenatore del Milan, che tante volte aveva battuto il 3-5-2 di Inzaghi.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

L’Inter di Cristian Chivu torna a casa, interrompendo la sua corsa agli ottavi di finale di questo Mondiale per Club. Passa il Fluminense dell’eterno Thiago Silva, protagonista di un’altra straordinaria prestazione alla soglia dei 41 anni. Più di una semplice partita per l’ex centrale del Milan, che ha vissuto il confronto con i nerazzurri come un derby della Madonnina, senza risparmiarsi e seguendo alcuni consigli dati da Massimiliano Allegri. Sì, perché i due si son sentiti proprio nei giorni che hanno preceduto gli ottavi di finale.

La soddisfazione di Thiago Silva: “Non è facile giocare così contro l’Inter”

Thiago Silva, da capitano del Fluminense, non ha certo nascosto tutta la sua soddisfazione per il passaggio del turno al termine della sfida con l’Inter di Cristian Chivu, battuta con il punteggio di 2-0 nonostante un divario tecnico che sembrava evidente alla vigilia: “Sono contento della partita che abbiamo fatto, – ha sottolineato l’ex difensore del Milan – non è facile giocare così contro l’Inter“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Superato anche il pressing ultra-offensivo dell’Inter, senza dimenticare le difficili condizioni climatiche registrate nel pomeriggio di Charlotte: “Sapevamo che era difficile, difensivamente abbiamo fatto una buona partita, pur non riuscendo a giocare come siamo abituati con la palla perché loro pressavano e faceva molto caldo. Ma sono contento”.

Thiago Silva e la chiamata ad Allegri prima di Inter-Fluminense: il retroscena

“Per me era come un derby, sono sicuro che stasera i tifosi del Milan sono felici, perché oggi erano dalla nostra parte“, parola di Thiago Silva. Nelle dichiarazioni rilasciate a DAZN dal brasiliano si percepisce l’incredibile rispetto per i colori rossoneri, di cui si è innamorato grazie ad Adriano Galliani e alle vittorie messe in bacheca con il Diavolo. Per lui, 119 presenze, sei gol e due assist con il Milan.

A Sportmediaset, invece, è emerso un retroscena molto interessante sui giorni che hanno preceduto la super sfida con l’Inter. Thiago non ha avuto modo di confrontarsi con un ex compagno, ma con un suo ex allenatore: “Sono appassionato di calcio e questa settimana ho chiamato Allegri, – ha rivelato il classe ’84 – con cui sono molto amico. Gli ho chiesto info sull’Inter, lui me ne ha parlato molto bene come squadra, perché la rispetta molto. Mi ha passato buone informazioni!“, ha aggiunto con il sorriso.

Del resto, Allegri sa bene come limitare il 3-5-2 nerazzurro, per anni marchio di fabbrica di Simone Inzaghi, oggi rivisitato da Chivu. Da una difesa con il blocco basso al non concedere continui cambi di gioco sui quinti, per non soffrire sulle corsie esterne, fino a ripartenze tanto rapide quanto verticali. Il pressing dell’Inter in fase di non possesso? Una partita tecnicamente pulita, nel complesso, ha aiutato, nonostante un terreno di gioco in pessime condizioni. Poi, al resto, c’ha pensato Thiago Silva.

Thiago che, sul Milan che verrà, non si è sbilanciato: “Non siamo riusciti a parlare di quello, avevamo poco tempo. Però gli ho detto che a gennaio se riesco passo a trovare lui e Ibra“, ha detto Thiago Silva, preannunciando una visita a Milanello alla fine del campionato brasiliano.