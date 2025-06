Inter, flop Mondiale con rissa e bufera: la sentenza dei tifosi su Chivu, fulmini solo su Darmian e De Vrij

Disastro nerazzurro contro i brasiliani, che vincono 2-0 e accedono ai quarti del Mondiale. Scintille tra Renato Portaluppi e Mkhitaryan, tifosi scatenati sul web

La bufera arriva a Charlotte, ma travolge solo l’Inter. Altro che fulmini: l’allerta meteo fa flop proprio come i nerazzurri, che salutano in malo modo il Mondiale. Vince la Fluminense, cui basta un gol a inizio partita per gentile concessione della difesa horror della squadra di Chivu. Non a caso, tra i più contestati dai tifosi figurano proprio Darmian e De Vrij.

Inter, sembra il Psg ma è la Fluminense: addio Mondiale

L’avvio di partita al Bank of America Stadium di Charlotte è molto simile a quello della finale di Champions League a Monaco di Baviera col Psg. Nelle battute iniziali i nerazzurri soffrono tremendamente il pressing alto dei brasiliani e nei primi tre minuti, ossia fino al gol del 37enne Germano Cano, va in scena il festival degli orrori lì dietro.

Tre sbandate in rapida successione, con De Vrij, Darmian e Sommer protagonisti in negativo in occasione del vantaggio dei sudamericani.

Scintille e rissa a fine primo tempo: cosa è successo

L’ex meteora della Roma Renato Portaluppi dimostra di aver perso il pelo ma non il vizio. E, infatti, a fine primo tempo scatena una rissa a bordocampo. Quando il tecnico della squadra di Rio vede Mkhitaryan avvicinarsi per raccogliere il pallone e rimetterlo in campo, lo allontana con un calcetto che fa saltare i nervi all’armeno.

In pochi secondi è tutti contro tutti: l’arbitro salvadoregno Barton, attaccato in telecronaca su Dazn da Stramaccioni per alcune decisioni discutibili (“sta perdendo il controllo della partita”), la risolve con un giallo all’indirizzo dell’allenatore, sesto cartellino di un primo tempo in cui non è mancata neppure una rete annullata per fuorigioco di Ignacio.

Tifosi nerazzurri scatenati: la sentenza su Chivu

Il neoallenatore dell’Inter è tra i più criticati dai tifosi. Non si contano i post al vetriolo su X all’indirizzo del romeno, cui Marotta ha affidato il post Inzaghi. “Essere eliminati non è utile per aver maggior riposo, ma per evitare altre figuracce. Chivu dilettante” twitta JosMa.

Simo è drastico: “Chivu non è allenatore da Inter. Zero idee. Siamo ancora in tempo per chiamare De Zerbi, ma anche Giampaolo mi andrebbe bene, o Ballardini. Chiunque”. Papito prevede tempi bui: “A cosa ci avete condannati. Una stagione a lottare per il quarto posto, probabile esonero a metà stagione”. “Ogni volta che inquadrano Chivu mi sembra di rivedere Fonseca” sentenzia Andre.

Darmian e De Vrij sul banco degli imputati

Chivu tradito dai senatori. Tra i peggiori in campo, infatti, figurano Darmian e De Vrij, autori di una prestazione decisamente da dimenticare. “Darmian, per il tuo bene smettila di giocare e mettiti nello staff di Chivu” consiglia il Granatiere. Mario estende il discorso ad altri veterani: “Acerbi, De Vrij, Mkhitaryan e Darmian non devono giocare nella prossima stagione. Grazie a tutti, ma stop agli over 35”.

“De Vrji, Darmian e Acerbi grazie di tutto, però basta” rincara Marco. “Darmian pronto per la pensione” chiosa Filippo. Insomma, la bufera che doveva abbattersi su Charlotte si è invece abbattuta solo sull’Inter. Basterà Bonny, per cui – come annunciato da Marotta – si è ai dettagli per calmare le acque?