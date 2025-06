Inter, Chivu: sfuriata sul caso meteo e la rivelazione sul mercato

Stasera i nerazzurri si giocano i quarti del Mondiale per club contro la Fluminense, Pio Esposito è ko ma c'è preoccupazione per l'allarme fulmini

Non c’è solo la Fluminense da battere stasera a Charlotte (ore 21 italiane) per l’Inter: l’ostacolo principale potrebbe essere il clima pazzo degli Usa che sta tormentando il torneo sin dalle prime giornate. Le previsioni non sono rosee per oggi ma è il regolamento a infastidire Chivu che si allinea alla posizione di altri colleghi.

L’allarme meteo e il regolamento

Il tecnico rumeno non ci gira intorno, vorrebbe evitare che si ripetesse quanto accaduto in Benfica-Chelsea, partita durata oltre 4 ore per uno stop di due ore e va dritto al punto: “Spero che una decisione venga presa prima. Se si va allo stadio e ci dicono che dobbiamo aspettare due ore diventa difficile per la preparazione di una partita. Se l’allerta venisse confermata nella mattinata americana mi auguro che tutto venga deciso anticipatamente in modo tale che non influisca sulla qualità della partita e sulla preparazione dei calciatori”.

Esposito ko, Frattesi torna in Italia

La formazione non la svela, si sa solo che Pio Esposito non ci sarà mentre sta bene (“toccherà decidere a me se inserirlo o no dall’inizio”) ma intanto la squadra perde pezzi. Frattesi è il quinto della rosa a dire addio causa infortunio: “Quando siamo partiti da Milano abbiamo pensato agli imprevisti portando più giocatori e aggregando ragazzi dalla Primavera, ci hanno permesso di alzare il livello perché si sono calati subito nella competizione. Nel calcio gli infortuni capitano, alcuni giocatori si portano dietro dei problemini, qualcuno è riuscito a recuperare, altri non ce l’hanno fatta come Frattesi e abbiamo deciso di rimandarli a Milano per accertamenti, anche per evitare che si creassero rumori che non avrebbero fatto bene né a loro né al gruppo. Adesso potranno fare qualche giorno di vacanza e curarsi”.

Chivu ermetico sul mercato

Bonny potrebbe arrivare in caso di passaggio di turno ma sull’ex Parma e su eventuali altri nuovi acquisti Chivu non si sbilancia: “Non so se qualcun altro arriverà qui, sono scelte che dovremo fare a porte chiuse, lo scoprirete dopo”. Riflettori sulla Fluminense, allora: “Loro hanno qualità, esperienza e intensità. Li conosciamo ed è un bene per il calcio che ci siano squadre brasiliane. Siamo pronti a salire di livello, siamo venuti qua per onorare il torneo e quello che la società rappresenta nel mondo. Certo, faceva più fresco sulla costa ovest, molto più fresco… Ma siamo pronti per presentare al mondo la miglior versione di noi stessi e per passare il turno”.

Ultima riflessione su Thiago Silva: “Thiago Silva ha avuto e sta avendo una carriera pazzesca, è uno dei migliori difensori della storia del calcio, l’ho sempre apprezzato. È un gran difensore e anche una splendida persona, per me negli ultimi 30 anni può essere facilmente considerato tra i migliori del suo ruolo”.