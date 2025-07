Manchester City-Al Hilal, moviola: dubbi sul primo gol, Koulibaly come contro la Juve, miracolo Inzaghi

La prova dell’arbitro Valenzuela nel match del Mondiale per club analizzata ai raggi X, il fischietto venezuelano ha ammonito 4 giocatori

Non aveva esperienze al di là del calcio sudamericano Jesus Valenzuela, l’arbitro venezuelano classe ’83 scelto per City-Al Hilal, se non per le precedenti due gare del Mondiale per club tra Chelsea e Los Angeles, dove ha ben figurato, e quella del 24 giugno tra Porto e Ahly, che ha portato all’eliminazione della squadra portoghese. Sette presenze tra Libertadores e copa America. 41 anni, in questa stagione ha diretto 25 partite, comprese entrambe quelle di questa Coppa del Mondo FIFA, con un totale di 119 cartellini gialli e cinque rossi. Valenzuela ne ha arbitrati 335 nella sua carriera professionale, tra cui la più importante è senza dubbio la recente finale di Coppa Intercontinentale tra Real Madrid e Pachuca, partita vinta dal Real Madrid per 3-0. Ha inoltre diretto la finale della Copa Sudamericana 2023, la Recopa Sudamericana 2022 e la Copa Sudamericana 2020 ma vediamo come se l’è cavata stanotte il fischietto del Venezuela a Orlando.

I precedenti tra le due squadre

I citizens non avevano mai incontrato in precedenza il club arabo.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Urego e Moreno con l’argentino Yael Falcon IV uomo, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Gvardiol, Nunes, Akanji, Leonardo.

City-Al Hilal, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 9′ sul gol di Bernardo Silva tante le proteste dei giocatori dell’Al Hilal che chiedono un tocco di mano del numero 21 del City, ma l’arbitro Valenzuela dopo valutazione del VAR conferma la rete. Al 27′ Gvardiol ferma una possibile ripartenza e l’arbitro gli mostra il cartellino giallo. Al 39′ Nunes ammonito per un intervento in ritardo.

Al 56′ Ruben Dias atterra Malcom in area di rigore, ma l’arbitro ferma il gioco per un fuorigioco dello stesso Malcom. Nel I supplementare gran gol di Koulibaly: il difensore stacca più alto di tutti su angolo di Neves e di testa mette in rete. Un gol che ricorda quello segnato dal senegalese contro la Juve a Torino. Nel recupero del primo supplementare ammonito Akanji. Al 113′ giallo per Leonardo. Dopo il recupero passa l’Al Hilal dopo il successo per 4-3 ed affronterà il Fluminense ai quarti.